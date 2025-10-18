В Харькове похитили мужчину — его держали в подвале и отобрали 97000 долларов наличными и в криптовалюте

В Харькове правоохранители задержали трех похитителей.

В Харькове полицейские задержали трех человек, которые похитили мужчину, удерживали его в подвале и отобрали более 97 тысяч долларов наличными и в криптовалюте. Об этом сообщила Национальная полиция.

«10 октября 2025 года возле пункта обмена валют в центре Харькова трое неизвестных в военной форме и балаклавах силой посадили 32-летнего мужчину в автомобиль Mercedes-Benz Vito без номерных знаков и вывезли в неизвестном направлении. В салоне автомобиля нападавшие связали потерпевшего пластиковыми стяжками, избивали его и угрожали оружием», — заявили в полиции.

Отмечается, что злоумышленники отобрали у потерпевшего 14 600 евро, а затем, удерживая его в подвальном помещении, заставили перевести на их криптокошельки более 83 000 долларов в криптовалюте USDT.

Правоохранители установили, что фигуранты после нескольких часов психологического давления на потерпевшего высадили его на обочине дороги в поселке Безлюдовка Харьковского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое нападавших — 30, 34 и 39 лет, среди которых есть военнослужащий.

Правоохранители сообщили им о подозрении. Суд избрал всем троим подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление других возможных участников преступления.

