У Харкові викрали чоловіка — його тримали у підвалі й відібрали 97000 доларів у готівці та криптовалюті

У Харкові правоохоронці затримали трьох викрадачів.

У Харкові поліцейські затримали трьох осіб, які викрали чоловіка, утримували його у підвалі і відібрали понад 97 тисяч доларів у готівці та криптовалюті. Про це повідомила Національна поліція.

«10 жовтня 2025 року біля пункту обміну валют у центрі Харкова троє невідомих у військовій формі та балаклавах силоміць посадили 32-річного чоловіка до автомобіля Mercedes-Benz Vito без номерних знаків і вивезли у невідомому напрямку. У салоні авто нападники зв’язали потерпілого пластиковими стяжками, били його та погрожували зброєю», - заявили у поліції.

Зазначається, що фігуранти відібрали у потерпілого 14 600 євро, а потім, утримуючи його у підвальному приміщенні, змусили його переказати на їхні криптогаманці понад 83 000 доларів у криптовалюті USDT.

Правоохоронці встановили, що фігуранти після кількох годин психологічного тиску на потерпілого висадили його на узбіччі дороги у селищі Безлюдівка Харківського району.

У ході оперативно-розшукових заходів було встановлено та затримано трьох нападників — 30, 34 та 39 років, серед яких є і військовослужбовець.

Правоохоронці повідомили їм про підозру. Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших можливих учасників злочину.

