Практика судів
  1. В Україні

У Харкові викрали чоловіка — його тримали у підвалі й відібрали 97000 доларів у готівці та криптовалюті

23:19, 18 жовтня 2025
У Харкові правоохоронці затримали трьох викрадачів.
У Харкові викрали чоловіка — його тримали у підвалі й відібрали 97000 доларів у готівці та криптовалюті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові поліцейські затримали трьох осіб, які викрали чоловіка, утримували його у підвалі і відібрали понад 97 тисяч доларів у готівці та криптовалюті. Про це повідомила Національна поліція.

«10 жовтня 2025 року біля пункту обміну валют у центрі Харкова троє невідомих у військовій формі та балаклавах силоміць посадили 32-річного чоловіка до автомобіля Mercedes-Benz Vito без номерних знаків і вивезли у невідомому напрямку. У салоні авто нападники зв’язали потерпілого пластиковими стяжками, били його та погрожували зброєю», - заявили у поліції.

Зазначається, що фігуранти відібрали у потерпілого 14 600 євро, а потім, утримуючи його у підвальному приміщенні, змусили його переказати на їхні криптогаманці понад 83 000 доларів у криптовалюті USDT.

Правоохоронці встановили, що фігуранти після кількох годин психологічного тиску на потерпілого висадили його на узбіччі дороги у селищі Безлюдівка Харківського району.

У ході оперативно-розшукових заходів було встановлено та затримано трьох нападників — 30, 34 та 39 років, серед яких є і військовослужбовець.

Правоохоронці повідомили їм про підозру. Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших можливих учасників злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція Харків викрадення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення

Урядова постанова передбачає утворення транзитних центрів і обов’язок місцевої влади залучати для евакуації населення транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді