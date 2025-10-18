Премьер Италии Джорджия Мелони ответила лидеру профсоюза, который назвал ее «куртизанкой Трампа»

Премьер резко ответила председателю профсоюза CGIL Маурицио Ландини, который назвал его «куртизанкой Трампа».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони резко отреагировала на высказывание главы крупнейшего профсоюза страны CGIL Маурицио Ландини, который публично назвал ее «куртизанкой Дональда Трампа». Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел после телеэфира, в котором Ландини обвинил правительство Мелони в пассивности по урегулированию конфликта в Газе. Он заявил, что премьер «и пальцем не пошевелила», ограничившись ролью «куртизанки Трампа», добавив, что «итальянцы сами вышли на улицы, чтобы защитить честь страны».

В ответ Мелони опубликовала пост в социальных сетях, где обвинила профсоюзного лидера в «оскорблении, которое затуманило рассудок». Она привела словарное определение термина «courtesan», означающего «женщина легкого поведения», и добавила, что левые политики, которые десятилетиями говорили о гендерном равенстве, «теперь без колебаний называют женщину проституткой».

Ландини, в свою очередь, отрицал, что его высказывание имело сексистский подтекст. Он пояснил, что использовал термин как метафору — «чтобы подчеркнуть политическую зависимость Мелони от Трампа».

Известно, что Мелони поддерживает хорошие отношения с Дональдом Трампом. Во время недавнего саммита в Египте американский лидер обратился к ней — единственной женщине среди участников — со словами:

«Вы прекрасны. В США такое высказывание могло бы закончить карьеру политика, но я рискну. Вы не против, если я скажу, что вы прекрасны?»

Это не первый случай, когда Мелони сталкивается с публичными оскорблениями. В августе она заявила об «возмущении» после того, как поддельные фотографии с ее изображением и изображениями других известных итальянок появились на сайтах для взрослых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.