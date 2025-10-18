Практика судів
Прем’єр Італії Джорджія Мелоні відповіла лідеру профспілки, який назвав її «куртизанкою Трампа»

23:00, 18 жовтня 2025
Прем’єр різко відповіла голові профспілки CGIL Мауріціо Ландіні, який назвав її «куртизанкою Трампа».
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні різко відреагувала на висловлювання голови найбільшої профспілки країни CGIL Мауріціо Ландіні, який публічно назвав її «куртизанкою Дональда Трампа». Про це пише The Guardian.

Інцидент стався після телеефіру, у якому Ландіні звинуватив уряд Мелоні у пасивності щодо врегулювання конфлікту в Газі. Він заявив, що прем’єрка «не підняла й пальця», обмежившись роллю «куртизанки Трампа», додавши, що «італійці самі вийшли на вулиці, щоб захистити честь країни».

У відповідь Мелоні опублікувала допис у соцмережах, де звинуватила профспілкового лідера у «образі, що затьмарила розум». Вона навела словникове визначення терміна «courtesan», яке означає «жінка легкої поведінки», і додала, що ліві політики, які десятиліттями говорили про гендерну рівність, «тепер без вагань називають жінку повією».

Ландіні, у свою чергу, заперечив, що його вислів мав сексистський підтекст. Він пояснив, що використовував термін як метафору — «щоб підкреслити політичну залежність Мелоні від Трампа».

Відомо, що Мелоні підтримує добрі відносини з Дональдом Трампом. Під час нещодавнього саміту в Єгипті американський лідер звернувся до неї — єдиної жінки серед учасників — зі словами:

«Ви прекрасна. У США таке висловлювання могло б завершити кар’єру політика, але я ризикну. Ви не проти, якщо я скажу, що ви прекрасні?»

Це не перший випадок, коли Мелоні стикається з публічними образами. У серпні вона заявила про «обурення» після того, як підроблені фото з її зображенням та зображеннями інших видатних італійських жінок з’явилися на сайтах для дорослих.

Дональд Трамп Італія

До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення

Урядова постанова передбачає утворення транзитних центрів і обов’язок місцевої влади залучати для евакуації населення транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

