Прем’єр Італії Джорджія Мелоні відповіла лідеру профспілки, який назвав її «куртизанкою Трампа»

Прем’єр різко відповіла голові профспілки CGIL Мауріціо Ландіні, який назвав її «куртизанкою Трампа».

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні різко відреагувала на висловлювання голови найбільшої профспілки країни CGIL Мауріціо Ландіні, який публічно назвав її «куртизанкою Дональда Трампа». Про це пише The Guardian.

Інцидент стався після телеефіру, у якому Ландіні звинуватив уряд Мелоні у пасивності щодо врегулювання конфлікту в Газі. Він заявив, що прем’єрка «не підняла й пальця», обмежившись роллю «куртизанки Трампа», додавши, що «італійці самі вийшли на вулиці, щоб захистити честь країни».

У відповідь Мелоні опублікувала допис у соцмережах, де звинуватила профспілкового лідера у «образі, що затьмарила розум». Вона навела словникове визначення терміна «courtesan», яке означає «жінка легкої поведінки», і додала, що ліві політики, які десятиліттями говорили про гендерну рівність, «тепер без вагань називають жінку повією».

Ландіні, у свою чергу, заперечив, що його вислів мав сексистський підтекст. Він пояснив, що використовував термін як метафору — «щоб підкреслити політичну залежність Мелоні від Трампа».

Відомо, що Мелоні підтримує добрі відносини з Дональдом Трампом. Під час нещодавнього саміту в Єгипті американський лідер звернувся до неї — єдиної жінки серед учасників — зі словами:

«Ви прекрасна. У США таке висловлювання могло б завершити кар’єру політика, але я ризикну. Ви не проти, якщо я скажу, що ви прекрасні?»

Це не перший випадок, коли Мелоні стикається з публічними образами. У серпні вона заявила про «обурення» після того, як підроблені фото з її зображенням та зображеннями інших видатних італійських жінок з’явилися на сайтах для дорослих.

