В водительском удостоверении могут указывать группу крови — МВД объяснило, когда именно

Информация о группе крови может быть внесена только при определенных условиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном сервисном центре МВД разъяснили, что в украинских водительских удостоверениях может быть указана группа крови и резус-фактор, однако эти данные не всегда присутствуют в восстановленных или замененных документах.

Как отмечают в ведомстве, информация о группе крови может быть внесена только при определенных условиях:

при наличии медицинской справки, подтверждающей группу крови;

с согласия водителя;

во время военного положения предоставление справки не является обязательным при обмене или восстановлении удостоверения, поэтому эти данные могут отсутствовать.

Чтобы добавить информацию о группе крови, необходимо обратиться в сервисный центр МВД, предоставить соответствующую медицинскую справку и дать согласие на внесение данных в удостоверение.

Отсутствие записи о группе крови не влияет на действительность водительского удостоверения.

Напомним, что украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт, утраченные из-за войны

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.