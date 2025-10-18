В водительском удостоверении могут указывать группу крови — МВД объяснило, когда именно

В Главном сервисном центре МВД разъяснили, что в украинских водительских удостоверениях может быть указана группа крови и резус-фактор, однако эти данные не всегда присутствуют в восстановленных или замененных документах.
Как отмечают в ведомстве, информация о группе крови может быть внесена только при определенных условиях:
Чтобы добавить информацию о группе крови, необходимо обратиться в сервисный центр МВД, предоставить соответствующую медицинскую справку и дать согласие на внесение данных в удостоверение.
Отсутствие записи о группе крови не влияет на действительность водительского удостоверения.
