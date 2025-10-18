У посвідченні водія можуть зазначати групу крові — МВС пояснило, коли саме

Інформація про групу крові може бути внесена лише за певних умов.

У Головному сервісному центрі МВС роз’яснили, що в українських посвідченнях водія може бути вказана група крові та резус-фактор, однак ці дані не завжди присутні у відновлених або замінених документах.

Як зазначають у відомстві, інформація про групу крові може бути внесена лише за певних умов:

за наявності медичної довідки, що підтверджує групу крові;

за згодою водія;

під час воєнного стану подання довідки не є обов’язковим при обміні або відновленні посвідчення, тому ці дані можуть бути відсутніми.

Щоб додати інформацію про групу крові, потрібно звернутися до сервісного центру МВС, подати відповідну медичну довідку та надати згоду на внесення даних до посвідчення.

Але відсутність запису про групу крові не впливає на чинність водійського посвідчення.

Нагадаємо, що українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення та техпаспорт, втрачені через війну.

