Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення та техпаспорт, втрачені через війну

08:19, 17 жовтня 2025
Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, втрачені через збройну агресію РФ проти України, можна відновити безкоштовно.
Джерело фото: Сервісні центри МВС в Чернігівській області / Facebook
Громадяни, які втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу внаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть відновити ці документи безкоштовно. Про це повідомили в сервісних центрах МВС в Чернігівській області.

Про деталі програми під час брифінгу в медіацентрі Чернігівської ОДА розповіла заступниця начальника Регіонального сервісного центру МВС у Київській та Чернігівській областях Людмила Деркач.

Порядок відновлення документів визначено Постановою Кабінету Міністрів №951 від 6 серпня 2025 року. Безкоштовна послуга надається особам, які офіційно визнані потерпілими та зазнали майнової шкоди.

Як скористатися послугою:

  1. Звернутися до органів досудового розслідування, щоб отримати підтвердження статусу потерпілої особи.
  2. Подати заяву до сервісного центру МВС — стаціонарного, мобільного або онлайн.
  3. Надати витяг із реєстру досудових розслідувань, документ, що посвідчує особу, та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру.
  4. Отримати нові документи безкоштовно — без оплати послуг чи бланків.

