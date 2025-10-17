Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення та техпаспорт, втрачені через війну

Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, втрачені через збройну агресію РФ проти України, можна відновити безкоштовно.

Джерело фото: Сервісні центри МВС в Чернігівській області / Facebook

Громадяни, які втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу внаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть відновити ці документи безкоштовно. Про це повідомили в сервісних центрах МВС в Чернігівській області.

Про деталі програми під час брифінгу в медіацентрі Чернігівської ОДА розповіла заступниця начальника Регіонального сервісного центру МВС у Київській та Чернігівській областях Людмила Деркач.

Порядок відновлення документів визначено Постановою Кабінету Міністрів №951 від 6 серпня 2025 року. Безкоштовна послуга надається особам, які офіційно визнані потерпілими та зазнали майнової шкоди.

Як скористатися послугою:

Звернутися до органів досудового розслідування, щоб отримати підтвердження статусу потерпілої особи. Подати заяву до сервісного центру МВС — стаціонарного, мобільного або онлайн. Надати витяг із реєстру досудових розслідувань, документ, що посвідчує особу, та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру. Отримати нові документи безкоштовно — без оплати послуг чи бланків.

