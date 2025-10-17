Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення та техпаспорт, втрачені через війну

Громадяни, які втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу внаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть відновити ці документи безкоштовно. Про це повідомили в сервісних центрах МВС в Чернігівській області.
Про деталі програми під час брифінгу в медіацентрі Чернігівської ОДА розповіла заступниця начальника Регіонального сервісного центру МВС у Київській та Чернігівській областях Людмила Деркач.
Порядок відновлення документів визначено Постановою Кабінету Міністрів №951 від 6 серпня 2025 року. Безкоштовна послуга надається особам, які офіційно визнані потерпілими та зазнали майнової шкоди.
Як скористатися послугою:
