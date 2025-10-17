Практика судов
Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт, утраченные из-за войны

08:19, 17 октября 2025
Удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, утраченные из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, можно восстановить бесплатно.
Источник фото: Сервисные центры МВД в Черниговской области / Facebook
Граждане, которые потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, могут восстановить эти документы бесплатно. Об этом сообщили в сервисных центрах МВД в Черниговской области.

О деталях программы во время брифинга в медиацентре Черниговской ОГА рассказала заместитель начальника Регионального сервисного центра МВД в Киевской и Черниговской областях Людмила Деркач.

Порядок восстановления документов определен Постановлением Кабинета Министров №951 от 6 августа 2025 года. Бесплатная услуга предоставляется лицам, которые официально признаны потерпевшими и понесли имущественный ущерб.

Как воспользоваться услугой:

  1. Обратиться в органы досудебного расследования, чтобы получить подтверждение статуса потерпевшего лица.
  2. Подать заявление в сервисный центр МВД — стационарный, мобильный или онлайн.
  3. Предоставить выписку из реестра досудебных расследований, документ, удостоверяющий личность, и выписку из Единого государственного демографического реестра.
  4. Получить новые документы бесплатно — без оплаты услуг или бланков.

