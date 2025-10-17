Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт, утраченные из-за войны

Граждане, которые потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, могут восстановить эти документы бесплатно. Об этом сообщили в сервисных центрах МВД в Черниговской области.
О деталях программы во время брифинга в медиацентре Черниговской ОГА рассказала заместитель начальника Регионального сервисного центра МВД в Киевской и Черниговской областях Людмила Деркач.
Порядок восстановления документов определен Постановлением Кабинета Министров №951 от 6 августа 2025 года. Бесплатная услуга предоставляется лицам, которые официально признаны потерпевшими и понесли имущественный ущерб.
Как воспользоваться услугой:
