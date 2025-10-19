Перцовые баллончики, резиновые пули и слезоточивый газ — самая жестокая акция протеста «No Kings» прошла в Портленде, видео

Некоторых активистов в Портленде задержали правоохранители.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 октября более чем в 2 600 городах США прошли массовые протесты движения No Kings («Нет королям»), направленные против политики американского президента Дональда Трампа.

Позже в сети опубликовали видео из Портленда, штат Орегон, где также проходила масштабная акция протеста.

По данным Oregon Capital Chronicle, в Портленде как минимум 200 протестующих собрались у здания таможенной службы ICE к югу от центра города после марша «Нет королям». Федеральные офицеры применили перцовые баллончики против толпы, чтобы расчистить дорогу перед зданием.

Как видно на видео, правоохранители также применяли против активистов резиновые пули и слезоточивый газ. Некоторые активисты были задержаны.

