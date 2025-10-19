Практика судов
  1. В мире

Перцовые баллончики, резиновые пули и слезоточивый газ — самая жестокая акция протеста «No Kings» прошла в Портленде, видео

13:19, 19 октября 2025
Некоторых активистов в Портленде задержали правоохранители.
Перцовые баллончики, резиновые пули и слезоточивый газ — самая жестокая акция протеста «No Kings» прошла в Портленде, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 октября более чем в 2 600 городах США прошли массовые протесты движения No Kings («Нет королям»), направленные против политики американского президента Дональда Трампа.

Позже в сети опубликовали видео из Портленда, штат Орегон, где также проходила масштабная акция протеста.

По данным Oregon Capital Chronicle, в Портленде как минимум 200 протестующих собрались у здания таможенной службы ICE к югу от центра города после марша «Нет королям». Федеральные офицеры применили перцовые баллончики против толпы, чтобы расчистить дорогу перед зданием.

Как видно на видео, правоохранители также применяли против активистов резиновые пули и слезоточивый газ. Некоторые активисты были задержаны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие закона о налогах с граждан за продажу вещей и предоставление имущества в аренду через онлайн-платформы необходимо для выполнения требований МВФ и ЕС – Гетманцев

Верховная Рада должна будет принять закон о введении налогов для граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, потому что это требования для вступления в ЕС, а также для продолжения сотрудничества с МВФ.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді