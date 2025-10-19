Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф требовал от Украины передать Донецкую область России – WP

Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу Донецка во время переговоров в Белом доме во время визита Зеленского в США.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф давил на украинскую делегацию, требуя передать Донецкую область РФ во время встречи в пятницу.

«Спецпосланник Трампа Стив Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка во время встречи в пятницу, отметив, что этот регион преимущественно русскоязычный – аргумент, который часто использует Кремль и который украинские и европейские чиновники расценивают как играющий на руку требованиям РФ», — пишет The Washington Post.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», переговоры состоялись в Белом доме во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Виткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже, которая, по словам европейских чиновников, стала следствием неправильной трактовки требований РФ и показала невозможность достичь значительного прогресса.

По данным The Washington Post, во время последнего телефонного разговора с Трампом именно Путин озвучил требование, чтобы Украина полностью отказалась от контроля над Донецкой областью. Только при этом условии он якобы готов прекратить войну, сообщили изданию два высокопоставленных чиновника.

В Washington Post отмечают, что Донецкая область имеет ключевое стратегическое значение для Украины, поскольку именно она служит важным барьером против дальнейшего продвижения российских войск.

