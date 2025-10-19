Практика судов
Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф требовал от Украины передать Донецкую область России – WP

14:19, 19 октября 2025
Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу Донецка во время переговоров в Белом доме во время визита Зеленского в США.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф давил на украинскую делегацию, требуя передать Донецкую область РФ во время встречи в пятницу.

«Спецпосланник Трампа Стив Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка во время встречи в пятницу, отметив, что этот регион преимущественно русскоязычный – аргумент, который часто использует Кремль и который украинские и европейские чиновники расценивают как играющий на руку требованиям РФ», — пишет The Washington Post.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», переговоры состоялись в Белом доме во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Виткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже, которая, по словам европейских чиновников, стала следствием неправильной трактовки требований РФ и показала невозможность достичь значительного прогресса.

По данным The Washington Post, во время последнего телефонного разговора с Трампом именно Путин озвучил требование, чтобы Украина полностью отказалась от контроля над Донецкой областью. Только при этом условии он якобы готов прекратить войну, сообщили изданию два высокопоставленных чиновника.

В Washington Post отмечают, что Донецкая область имеет ключевое стратегическое значение для Украины, поскольку именно она служит важным барьером против дальнейшего продвижения российских войск.

Кабмин внес изменения в порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство разрешило органам власти внести свои нормативно-правовые акты в Реестр «задним числом».

Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает презумпцию авторства – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность опровержения презумпции авторства возлагается на ответчика.

Принятие закона о налогах с граждан за продажу вещей и предоставление имущества в аренду через онлайн-платформы необходимо для выполнения требований МВФ и ЕС – Гетманцев

Верховная Рада должна будет принять закон о введении налогов для граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, потому что это требования для вступления в ЕС, а также для продолжения сотрудничества с МВФ.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

