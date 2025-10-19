Спецпредставник Трампа Стів Віткофф вимагав від України передати Донецьку область Росії – WP

Віткофф тиснув на українську делегацію щодо Донецька під час переговорів у Білому домі під час візиту Зеленського до США.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію, вимагаючи передати Донецьку область РФ під час зустрічі у п'ятницю.

«Спецпосланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецька під час зустрічі у п'ятницю, зазначивши, що цей регіон переважно російськомовний - аргумент, який часто використовує Кремль, і який українські та європейські посадовці розцінюють як такий, що грає на користь вимог РФ», — пише The Washington Post.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», переговори відбулися у Білому домі під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США.

Віткофф був головним перемовником Білого дому з Кремлем напередодні зустрічі в Анкориджі, що, за словами європейських чиновників, стала наслідком неправильного трактування вимог РФ та засвідчила неможливість досягти значного прогресу.

За даними The Washington Post, під час останньої телефонної розмови з Трампом саме Путін озвучив вимогу, щоб Україна повністю відмовилася від контролю над Донецькою областю. Лише за цієї умови він нібито готовий припинити війну, повідомили виданню двоє високопосадовців.

У Washington Post зазначають, що Донецька область має ключове стратегічне значення для України, оскільки саме вона слугує важливим бар'єром проти подальшого просування російських військ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.