В Канаде мужчину оштрафовали на 3500 долларов за использование вымышленных ИИ материалов в судебной защите

В канадской провинции Квебек суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 5 000 канадских долларов (примерно 3 562 доллара США) за подачу в суд сфабрикованных искусственным интеллектом документов. Судья назвал такие действия «крайне неприемлемыми» и подрывающими доверие к судебной системе, сообщает The Guardian.

Судья Люк Морен из Верховного суда Квебека поставил точку в деле, которое, по его словам, «содержит элементы, достойные сценария успешного фильма». Среди них — «похищенный самолет, прошедший через несколько снисходительных аэропортов», сообщения Интерпола и «ненадлежащее использование искусственного интеллекта» обвиняемым Жаном Лапрадом.

Подробности дела

Речь идет о сделке по продаже трех вертолетов и одного самолета, которую Лапрад заключил в Гвинее. Из-за ошибки в контракте предприниматель получил самолет, который оказался значительно дороже, чем предусматривалось соглашением.

Лапрада обвинили в том, что он перегнал самолет в Квебек и препятствовал попыткам двух авиационных компаний вернуть воздушное судно. В 2021 году Международная арбитражная палата в Париже обязала его выплатить 2,7 миллиона канадских долларов за самолет, который с 2019 года находится под арестом в аэропорту Шербрука.

Защита с помощью искусственного интеллекта

Защищаясь в суде, Лапрад подал несколько документов, созданных искусственным интеллектом. Среди них было восемь несуществующих судебных решений, вымышленные ссылки и противоречивые выводы, не имевшие реального подтверждения.

Судья Морен напомнил, что еще в 2023 году суды предупреждали юристов о необходимости строгого контроля информации, сгенерированной ИИ: «Подача любой процессуальной документации — это торжественный акт, который нельзя воспринимать легкомысленно».

Суд квалифицировал действия Лапрада как серьезное нарушение и попытку ввести в заблуждение суд и противоположную сторону, представляя вымышленные выдержки из судебной практики.

74-летний Лапрад признал свою ошибку, извинился и отметил, что его документы были «возможно, неидеальны», но подчеркнул, что искусственный интеллект помог ему готовить защиту без адвоката.

«Хотя суд понимает, что господин Лапрад пытался защитить себя как мог, используя искусственный интеллект, его поведение остается крайне неправильным», — отметил судья Морен. —

«Он сам несет полную ответственность за цитаты, “вымышленные” искусственным интеллектом, на которые он ссылался в своей аргументации».

