У Канаді чоловіка оштрафували на 3500 доларів за використання вигаданих ШІ матеріалів у судовому захисті

Суддя заявив, що ця справа «містить елементи, гідні сценарію успішного фільму».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У канадській провінції Квебек суд зобов’язав чоловіка сплатити штраф у розмірі 5 000 канадських доларів (приблизно 3 562 долари США) за подання до суду сфабрикованих штучним інтелектом документів. Суддя назвав такі дії «вкрай неприйнятними» та такими, що підривають довіру до судової системи, пише The Guardian.

Суддя Люк Морен із Верховного суду Квебеку поставив крапку у справі, яка, за його словами, «містить елементи, гідні сценарію успішного фільму». Серед них — «викрадений літак, що проходив через кілька поблажливих аеропортів», повідомлення Інтерполу та «неналежне використання штучного інтелекту» обвинуваченим Жаном Лапрадом.

Деталі справи

Мова йде про угоду щодо продажу трьох гелікоптерів та одного літака, яку Лапрад уклав у Гвінеї. Через помилку в контракті підприємець отримав літак, що був набагато дорожчим, ніж передбачалося домовленістю.

Лапрада звинуватили у тому, що він «перегнав» літак до Квебеку, а також перешкоджав спробам двох авіаційних компаній повернути повітряне судно. У 2021 році Міжнародна арбітражна палата в Парижі зобов’язала його сплатити 2,7 мільйона канадських доларів за літак, який із 2019 року перебуває під арештом в аеропорту Шербрука.

Захист у суді з допомогою штучного інтелекта

Захищаючись у суді, Лапрад подав кілька документів, створених штучним інтелектом. Серед них було вісім неіснуючих судових рішень, вигадані посилання та суперечливі висновки, які не мали реального підтвердження.

Суддя Морен нагадав, що ще у 2023 році суди попереджали юристів про необхідність суворого контролю інформації, згенерованої ШІ: «Подання будь-якої процесуальної документації — це урочистий акт, який ніколи не можна сприймати легковажно».

Суд кваліфікував дії Лапрада як «серйозне порушення» та спробу ввести в оману суд і протилежну сторону, подаючи вигадані витяги з судової практики.

74-річний Лапрад визнав свою помилку, вибачився та зазначив, що його документи були «ймовірно неідеальні», але наполягав, що штучний інтелект допоміг йому готувати захист без адвоката.

«Хоча суд розуміє, що пан Лапрад намагався захистити себе найкраще, як міг, використовуючи штучний інтелект, його поведінка залишається вкрай поганою», — зазначив суддя Морен. — «Він сам має нести всю відповідальність за цитати, «вигадані» штучним інтелектом, на які він покладався у своїй аргументації».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.