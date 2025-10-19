Практика судов
  1. В мире

Армия Израиля нанесла авиаудары по Рафаху в южной части сектора Газа, видео

12:43, 19 октября 2025
В Израиле заявили, что из-за нарушения соглашения со стороны ХАМАС ВВС начали наносить удары по этому району Газы.
Армия Израиля нанесла авиаудары по Рафаху в южной части сектора Газа, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военно-воздушные силы Израиля нанесли три авиаудара по городу Рафах в южной части сектора Газа. Об этом сообщает израильский «Канал 12».

Отмечается, что 19 октября ХАМАС нарушил режим прекращения огня — произошел инцидент между бойцами ЦАХАЛа и боевиками, которые обстреляли инженерную технику в Рафахе.

«Вследствие нарушения соглашения со стороны ХАМАС ВВС начали наносить удары по этому району. По данным издания Al Arabiya, на данный момент было нанесено три авиаудара», — говорится в сообщении.

По данным арабских СМИ, в Рафахе также произошла перестрелка, однако подробности пока не приводятся.

Согласно информации военного корреспондента портала Walla Амира Бухбута, боевики ХАМАС вышли из подземных тоннелей и пытаются вернуть оставленное вооружение, несмотря на достигнутую договоренность о разоружении группировки в соответствии с планом Трампа.

Источники в ЦАХАЛ подтверждают рост числа столкновений с боевиками вдоль границы и у побережья, включая предупредительный огонь и авиаудары.

Военные источники южного командования ЦАХАЛ отмечают, что за последние двое суток наблюдается резкое увеличение количества столкновений с боевиками ХАМАС и палестинским населением вдоль «желтой линии» на границе Газы и в прибрежной зоне. По их словам, ХАМАС, вопреки соглашению, пытается вернуть контроль над приграничной территорией, восстановить свободу действий и показать, что группировка уцелела и восстанавливает свои силы.

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Позднее в Госдепартаменте США заявили, что ХАМАС планирует нападение на мирных жителей в Газе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие закона о налогах с граждан за продажу вещей и предоставление имущества в аренду через онлайн-платформы необходимо для выполнения требований МВФ и ЕС – Гетманцев

Верховная Рада должна будет принять закон о введении налогов для граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, потому что это требования для вступления в ЕС, а также для продолжения сотрудничества с МВФ.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді