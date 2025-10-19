Практика судов
В США украинским беженцам придется заплатить 1000 долларов, чтобы остаться в стране по программе U4U

13:37, 19 октября 2025
Сбор в размере 1000 долларов касается как тех, кто въезжает в страну, так и тех, кто уже находится в США.
Фото: voanews.com
1000 долларов придется заплатить украинским беженцам в США, чтобы остаться в стране по программе Uniting for Ukraine (U4U) — изменения вступили в силу с 16 октября. Об этом сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS).

Ссылаясь на закон HR 1, правительство США определило, что на 2025 финансовый год сумма сбора составляет 1000 долларов и подлежит ежегодной корректировке с учетом инфляции.

«Вы должны уплатить этот сбор, когда вас впускают в Соединенные Штаты по процедуре parole, если только вы не имеете права на исключение», — говорится в заявлении.

Служба гражданства и иммиграции США заявила, что будет взимать сбор за иммиграционное разрешение на въезд, если лицо физически находится на территории США, и предоставит ему разрешение на въезд (parole) или новый период такого разрешения (re-parole).

«Начиная с 16 октября 2025 года, если мы определим, что можем одобрить ваш запрос на parole или re-parole и что для этого необходимо уплатить сбор, мы уведомим вас о необходимости оплаты перед одобрением вашего запроса. В уведомлении будут указаны инструкции по оплате и крайний срок.

Мы не предоставим разрешение на въезд, если вы не уплатите сбор в установленном порядке и в определенный срок», — говорится в заявлении.

