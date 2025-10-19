У США українським біженцям доведеться заплатити 1000 доларів, щоб залишитися в країні за програмою U4U

Збір у 1000 доларів стосується як тих, хто в’їжджає до країни, так і тих, хто вже перебуває у США.

1000 доларів доведеться заплатити українським біженцям в США щоб залишитися в країні за програмою Uniting for Ukraine (U4U) — зміни почались з 16 жовтня. Про це повідомила служба громадянства та імміграції США (USCIS).

Посилаючись на закон HR 1, уряд США визначив, що на 2025 фінансовий рік сума збору складає 1000 та підлягає щорічному коригуванню з урахуванням інфляції.

«Ви повинні сплатити цей збір, коли вас впускають до Сполучених Штатів за процедурою parole, якщо тільки ви не маєте права на виняток», - йдеться у заяві.

Служба громадянства та імміграції США заявила, що стягуватиме збір за імміграційний дозвіл на в’їзд, якщо особа фізично перебуваєте на території Сполучених Штатів, і надасть особі дозвіл на в’їзд (parole) або новий період такого дозволу (re-parole).

«Починаючи з 16 жовтня 2025 року, якщо ми визначимо, що можемо схвалити ваш запит на parole або re-parole і що для цього потрібно сплатити збір, ми повідомимо вас про необхідність оплати перед схваленням вашого запиту. У повідомленні будуть інструкції щодо оплати та зазначений кінцевий термін. Ми не надамо дозвіл на в’їзд, якщо ви не сплатите збір у встановленому порядку та у визначений строк», - йдеться у заяві.

