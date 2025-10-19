Практика судів
Армія Ізраїлю завдала авіаударів по Рафаху в південній частині сектора Гази, відео

12:43, 19 жовтня 2025
У Ізраїлі заявили, що внаслідок порушення ХАМАС угоди ВПС почали завдавати ударів по цьому району Гази.
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали три авіаудари по Рафаху в південній частині сектора Газа. Про це повідомляє ізраїльський «Канал 12».

Зазначається, що ХАМАС 19 жовтня порушив режим припинення вогню: стався інцидент між бійцями ЦАХАЛу та бойовиками, які обстріляли інженерну машину в Рафаху.

«Внаслідок порушення ХАМАС угоди ВПС почали завдавати ударів по цьому району. За даними видання «Аль-Арабія», на даний момент було нанесено три авіаудари», — йдеться у повідомленні.

Також, за даними арабських ЗМІ, відбулася перестрілка в Рафаху, однак подробиць наразі не наводять.

За словами військового кореспонденту порталу Walla Аміра Бухбута, ХАМАС вийшов з підземних тунелів і намагається врятувати залишене озброєння, незважаючи на домовленість про роззброєння угруповання згідно з планом Трампа. Джерела у ЦАХАЛ підтверджують зростання кількості сутичок з бойовиками уздовж кордону і біля узбережжя, включаючи попереджувальний вогонь і авіаудари.

Військові джерела в південному командуванні ЦАХАЛ підтверджують, що за останні дві доби відзначається різке зростання кількості сутичок з бойовиками ХАМАС і палестинським населенням уздовж «жовтої лінії» на кордоні Ґази і біля узбережжя Ґази. Військові стверджують, що ХАМАС, всупереч угоді, прагне заволодіти прикордонним простором, повернути собі свободу дій, показати, що він вцілів і відновлює свою силу.

Нагадаємо, угода про припинення вогню між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС набула чинності 10 жовтня. Згодом у Держдепі США заявили, що ХАМАС планує напад на мирних жителів у Газі.

