Практика судів
  1. У світі

Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню

12:07, 19 жовтня 2025
Країни домовилися створити механізм контролю за виконанням перемир’я, щоб забезпечити його стабільність.
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню
Фото: arabnews.pk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після тижня прикордонних боїв Афганістан і Пакистан домовилися про встановлення режиму припинення вогню — це стало самим масштабним загостренням між державами з 2021 року. Про це повідомило агентство Reuters.

За словами міністра оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіфа, відбулося досягнення перемир’я з Афганістаном. Також він анонсував нову зустріч сторін у Стамбулі 25 жовтня для обговорення деталей угоди.

Країни домовилися створити механізм контролю за виконанням перемир’я, щоб забезпечити його стабільність.

Прикордонні бої розпочалися після того, як Ісламабад вимагав від Кабула приборкати бойовиків, які нібито здійснюють напади з афганської території. Афганістан спростував звинувачення у наданні притулку бойовикам і назвав заяви Пакистану дезінформацією, а Ісламабад заперечив будь-яку причетність до підтримки угруповань «Ісламської держави».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Афганістан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

«А за що виправдувальний, за те, що зуби вибив»: Верховний Суд скасував вирок суду через коментарі головуючого судді

Верховний Суд вказав, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості і може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу в цілому.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Верховний Суд пояснив, коли ненадання можливості конфіденційного спілкування між адвокатом та підзахисним не є порушенням КПК

Верховний Суд вказав, що вважає обґрунтованими доводи захисту про те, що прокурором після оголошення обвинуваченому про підозру не було надано можливості конфіденційного спілкування між захисником та підзахисним, однак це у даному випадку не є істотним порушенням КПК.

Новий конкурс на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради вже оголошено, але є нюанс

У Верховній Раді буде розроблено законопроект, який уточнює повноваження Дорадчої групи експертів під умовною назвою – «запобіжник для ідіотів».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді