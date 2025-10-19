Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню

Країни домовилися створити механізм контролю за виконанням перемир’я, щоб забезпечити його стабільність.

Фото: arabnews.pk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після тижня прикордонних боїв Афганістан і Пакистан домовилися про встановлення режиму припинення вогню — це стало самим масштабним загостренням між державами з 2021 року. Про це повідомило агентство Reuters.

За словами міністра оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіфа, відбулося досягнення перемир’я з Афганістаном. Також він анонсував нову зустріч сторін у Стамбулі 25 жовтня для обговорення деталей угоди.

Країни домовилися створити механізм контролю за виконанням перемир’я, щоб забезпечити його стабільність.

Прикордонні бої розпочалися після того, як Ісламабад вимагав від Кабула приборкати бойовиків, які нібито здійснюють напади з афганської території. Афганістан спростував звинувачення у наданні притулку бойовикам і назвав заяви Пакистану дезінформацією, а Ісламабад заперечив будь-яку причетність до підтримки угруповань «Ісламської держави».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.