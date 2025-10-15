Практика судів
Пакистан завдав авіаудари по Кабулу та прикордонних районах Афганістану – відео

14:49, 15 жовтня 2025
Пакистан відповів на нібито «неспровоковані» дії афганських військ.
У столиці Афганістану, Кабулі, відбуваються масштабні авіаудари пакистанських військ, про це повідомляє АР.

Напередодні між пакистанськими та афганськими силами у віддаленому північно-західному прикордонному районі спалахнули зіткнення. Державні ЗМІ Пакистану повідомляють, що афганські війська нібито відкрили «неспровокований вогонь», який пакистанські сили відбили.

У відповідь Пакистан завдав ударів, пошкодивши афганські танки та військові пости, повідомляє пакистанське телебачення та два представники служби безпеки, які говорили на умовах анонімності через відсутність дозволу на спілкування зі ЗМІ.

Тахір Ахрар, заступник речника поліції в афганській провінції Хост, підтвердив факт зіткнень між військами обох країн.

Афганістан війна

