Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и приграничным районам Афганистана – видео

Пакистан ответил на якобы «неспровоцированные» действия афганских войск.

В столице Афганистана, Кабуле, происходят масштабные авиаудары пакистанских войск, об этом сообщает АР.

Накануне между пакистанскими и афганскими силами в отдаленном северо-западном приграничном районе вспыхнули столкновения. Государственные СМИ Пакистана сообщают, что афганские войска якобы открыли «неспровоцированный огонь», который пакистанские силы отразили.

В ответ Пакистан нанес удары, повредив афганские танки и военные посты, сообщает пакистанское телевидение и два представителя службы безопасности, которые говорили на условиях анонимности из-за отсутствия разрешения на общение со СМИ.

Тахир Ахрар, заместитель спикера полиции в афганской провинции Хост, подтвердил факт столкновений между войсками обеих стран.

