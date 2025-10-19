Практика судов
Афганистан и Пакистан договорились о прекращении огня

12:07, 19 октября 2025
Страны договорились создать механизм контроля за выполнением перемирия, чтобы обеспечить его устойчивость.
Фото: arabnews.pk
После недели пограничных боев Афганистан и Пакистан достигли соглашения о введении режима прекращения огня — это стало самым серьезным обострением между государствами с 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам министра обороны Пакистана Хаваджи Мухаммада Асифа, между странами было достигнуто перемирие. Также он анонсировал новую встречу сторон в Стамбуле 25 октября для обсуждения деталей соглашения.

Государства договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, чтобы гарантировать его стабильность.

Пограничные столкновения начались после того, как Исламабад потребовал от Кабула обуздать боевиков, которые, по утверждениям пакистанской стороны, совершают нападения с территории Афганистана.

Афганистан отверг обвинения в предоставлении убежища боевикам и назвал заявления Пакистана дезинформацией, а Исламабад, в свою очередь, отрицал любую причастность к поддержке группировок «Исламского государства».

Афганистан

