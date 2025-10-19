Практика судів
  1. В Україні

Зеленський: Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск та рішучі кроки від США, ЄС, країн G20, G7

11:31, 19 жовтня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати.
Зеленський: Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск та рішучі кроки від США, ЄС, країн G20, G7
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна триває лише тому, що Росія не хоче її завершувати. За його словами, зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск.

«Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме Росія постійно гальмує цей процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати», - заявив Глава держави.

Зеленський нагадав, що майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на критичну й цивільну інфраструктуру України. Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів.

«Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську «оборонку», двосторонні та багатосторонні формати. Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

«А за що виправдувальний, за те, що зуби вибив»: Верховний Суд скасував вирок суду через коментарі головуючого судді

Верховний Суд вказав, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості і може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу в цілому.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Верховний Суд пояснив, коли ненадання можливості конфіденційного спілкування між адвокатом та підзахисним не є порушенням КПК

Верховний Суд вказав, що вважає обґрунтованими доводи захисту про те, що прокурором після оголошення обвинуваченому про підозру не було надано можливості конфіденційного спілкування між захисником та підзахисним, однак це у даному випадку не є істотним порушенням КПК.

Новий конкурс на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради вже оголошено, але є нюанс

У Верховній Раді буде розроблено законопроект, який уточнює повноваження Дорадчої групи експертів під умовною назвою – «запобіжник для ідіотів».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді