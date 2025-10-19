Зеленський: Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск та рішучі кроки від США, ЄС, країн G20, G7

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна триває лише тому, що Росія не хоче її завершувати. За його словами, зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск.

«Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме Росія постійно гальмує цей процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати», - заявив Глава держави.

Зеленський нагадав, що майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на критичну й цивільну інфраструктуру України. Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів.

«Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську «оборонку», двосторонні та багатосторонні формати. Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя», - додав він.

