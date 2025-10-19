Зеленский: Остановить разговорами Путина не получится — нужно давление и решительные шаги от США, ЕС, стран G20 и G7

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война продолжается только потому, что Россия не хочет ее завершать. По его словам, остановить разговорами Путина не выйдет — нужно реальное давление.

«Украина никогда не стремилась к войне. Мы соглашались на безусловное прекращение огня, искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и на море.

Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс — манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается лишь потому, что Москва не хочет ее завершать», — заявил Глава государства.

Зеленский напомнил, что почти ежедневно российские террористы совершают сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Только за эту неделю Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов.

«Мы постоянно усиливаем нашу защиту, работаем с партнерами ради укрепления ПВО: программа PURL, инвестиции в украинский оборонный сектор, двусторонние и многосторонние форматы. Остановить разговорами Путина не получится — нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать. Украина не даст террористам ни одной награды за их преступления, и мы рассчитываем, что наши партнеры поддержат именно такую позицию. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизнь», — добавил президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.