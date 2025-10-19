Практика судов
Зеленский: Остановить разговорами Путина не получится — нужно давление и решительные шаги от США, ЕС, стран G20 и G7

11:31, 19 октября 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война продолжается только потому, что Россия не хочет ее завершать. По его словам, остановить разговорами Путина не выйдет — нужно реальное давление.

«Украина никогда не стремилась к войне. Мы соглашались на безусловное прекращение огня, искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и на море.

Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс — манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается лишь потому, что Москва не хочет ее завершать», — заявил Глава государства.

Зеленский напомнил, что почти ежедневно российские террористы совершают сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Только за эту неделю Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов.

«Мы постоянно усиливаем нашу защиту, работаем с партнерами ради укрепления ПВО: программа PURL, инвестиции в украинский оборонный сектор, двусторонние и многосторонние форматы. Остановить разговорами Путина не получится — нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать. Украина не даст террористам ни одной награды за их преступления, и мы рассчитываем, что наши партнеры поддержат именно такую позицию. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизнь», — добавил президент.

