Роботодавцям пояснили, куди повідомляти про нещасний випадок на виробництві, який стався через обстріл

14:37, 19 жовтня 2025
Якщо на підприємстві стався нещасний випадок в результаті ворожого обстрілу, роботодавець також має терміново повідомити про це відповідні органи.
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області пояснило, куди подавати повідомлення про нещасний випадок на виробництві, який стався внаслідок військової агресії.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» роботодавець зобов’язаний інформувати про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві, в установі, організації. Якщо на підприємстві стався нещасний випадок в результаті ворожого обстрілу, роботодавець також має терміново повідомити про це відповідні органи.

Протягом однієї доби суб’єкт господарювання зобов’язаний письмово або електронною поштою подати повідомлення (за формою додатка 2 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337) до:

  • територіального органу Державної служби України з питань праці;
  • територіального органу Пенсійного фонду України за місцем настання нещасного випадку;
  • військової адміністрації (або військово-цивільної адміністрації, місцевої держадміністрації чи органу місцевого самоврядування);
  • первинної профспілкової організації, а за її відсутності – уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці;
  • органу галузевої профспілки вищого рівня, а якщо його немає – до територіального профоб’єднання за місцем настання випадку.

Пенсійний фонд

