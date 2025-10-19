Роботодавцям пояснили, куди повідомляти про нещасний випадок на виробництві, який стався через обстріл

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області пояснило, куди подавати повідомлення про нещасний випадок на виробництві, який стався внаслідок військової агресії.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» роботодавець зобов’язаний інформувати про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві, в установі, організації. Якщо на підприємстві стався нещасний випадок в результаті ворожого обстрілу, роботодавець також має терміново повідомити про це відповідні органи.
Протягом однієї доби суб’єкт господарювання зобов’язаний письмово або електронною поштою подати повідомлення (за формою додатка 2 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337) до:
