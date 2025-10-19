Практика судов
Работодателям разъяснили, куда сообщать о несчастном случае на производстве, произошедшем из-за обстрела

14:37, 19 октября 2025
Если на предприятии произошел несчастный случай в результате вражеского обстрела, работодатель также обязан немедленно уведомить об этом соответствующие органы.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило, куда сообщать о несчастном случае на производстве, который произошел вследствие военной агрессии.

Согласно статье 8 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», работодатель обязан информировать о каждом несчастном случае или профессиональном заболевании, произошедшем на предприятии, в учреждении или организации. Если на предприятии произошел несчастный случай в результате вражеского обстрела, работодатель также должен срочно сообщить об этом компетентным органам.

В течение одних суток субъект хозяйствования обязан письменно или по электронной почте направить сообщение (по форме приложения 2 к Порядку расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 337) в следующие инстанции:

  • территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам труда;
  • территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту происшествия несчастного случая;
  • военную администрацию (или военно-гражданскую администрацию, местную госадминистрацию либо орган местного самоуправления);
  • первичную профсоюзную организацию, а при ее отсутствии — уполномоченное работниками лицо по вопросам охраны труда;
  • орган отраслевого профсоюза высшего уровня, а если его нет — территориальное профобъединение по месту происшествия.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

