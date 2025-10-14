Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко своїм наказом від 8 жовтня 2025 року №322 затвердив Стратегію розвитку прокуратури на 2025–2028 роки. Вона відповідає Дорожній карті з верховенства права, яку раніше затвердив уряд.

Серед іншого, в ній йдеться про зміни до законодавства для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

Також документом передбачені:

розроблення та впровадження системи випадкового розподілу справ між прокурорами на основі чітких та об’єктивних критеріїв (включно з критерієм спеціалізації)

забезпечення прозорої процедури призначення на посаду, розвитку карʼєри та звільнення прокурора з посади на основі об’єктивних критеріїв

забезпечення завершення атестації прокурорів усіх рівнів, які не брали у ній участь або поновлені на посадах за судовими рішеннями

удосконалення законодавчої та інституційної бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури

забезпечення гарантій незалежності Генерального прокурора шляхом проведення комплексного перегляду процедури його призначення на посаду та звільнення відповідно до кращих європейських практик

розширення компетенції та повноважень Генеральної інспекції та підрозділу внутрішнього контролю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з гарантуванням їх незалежності й підзвітності, дотриманням принципів верховенства права та прозорості діяльності відповідно до євроінтеграційних зобов’язань України.

упровадження комплексної системи оцінювання професійних, психологічних та морально-ділових якостей працівників, що включає психологічне вивчення та поліграфологічне дослідження

упровадження з використанням цифрових інструментів системи оцінювання якості роботи прокурорів згідно з рекомендаціями GRECO із залученням органів прокурорського самоврядування.

Йдеться також про сприяння формуванню кримінальної політики, згідно з якою у прокурора є, серед іншого, дискреційні повноваження щодо пріоритизації під час організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань у кримінальному провадженні.

Документ передбачає і розроблення та прийняття з урахуванням пріоритетів кримінальної політики ключових показників ефективності (KPI) для органів прокуратури.

Крім того, у Стратегії передбачається:

Організація збирання, систематизації та аналізу повних достовірних даних щодо потерпілих від кримінальних правопорушень відповідно до стандартів Ради Європи та ЄС.

Покращення якості отриманих від учасників кримінального провадження показань, впровадження системи їх оцінки.

Забезпечення проведення періодичних опитувань населення (Victimology Survey, Crime Survey, Self-Report Survey, інші).

Упровадження методологій застосування ризик-орієнтованих підходів, інформаційно-аналітичної діяльності, стратегічного менеджменту та прогнозування як частини політики прийняття рішень в органах прокуратури.

Розвиток спроможності та розширення функцій аналітичних підрозділів органів прокуратури.

Розвиток спеціалізацій в органах прокуратури, розроблення та впровадження стандартів діяльності прокурорів за різними напрямами, зокрема щодо переслідування за воєнні та інші міжнародні злочини.

Розроблення і впровадження системи вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів.

Забезпечення лідируючої ролі прокуратури в процесі імплементації комплексної цифрової трансформації, визначеної Комплексним стратегічним планом реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки.

Координування визначення єдиних вимог до розроблення та запровадження ІТ-систем для органів прокуратури та органів правопорядку, які будуть забезпечувати сумісність (інтероперабельність).

Забезпечення розроблення і впровадження у роботу прокуратури та органів досудового розслідування єдиної інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування (системи менеджменту електронного кримінального провадження).

Розроблення та забезпечення функціонування електронної системи управління персоналом органів прокуратури (e-HR).

Створення єдиного реєстру потерпілих від кримінальних правопорушень (з пілотуванням на категорії потерпілих від воєнних та інших міжнародних злочинів), зокрема шляхом ініціювання відповідних змін до законодавства.

Розроблення і впровадження комплексної, багаторівневої та ефективної системи управління людським капіталом (HRM).

Зміцнення інституційної спроможності та ефективності Ради прокурорів України як інструменту захисту незалежності прокурорів і органів прокуратури.

Удосконалення правової та інституційної спроможності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, її складу, процедур кар’єрного просування прокурорів та застосування дисциплінарних стягнень.

Підтримання сталої комунікації з неурядовими, науковими та міжнародними організаціями й експертами, а також міжнародними партнерами й професійними середовищами щодо актуальних проблем із дотримання прав людини та шляхів їх розв’язання. Розвиток ефективного партнерства з громадянським суспільством, впровадження спільних проєктів.

Підвищення рівня прозорості діяльності прокуратури шляхом забезпечення доступу до інформації, розпорядником якої є прокуратура.

Популяризація професії прокурора.

Нижче наводимо сам документ.

Автор: Наталя Мамченко

