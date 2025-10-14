Практика судов
Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

12:21, 14 октября 2025
В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко своим приказом от 8 октября 2025 года №322 утвердил Стратегию развития прокуратуры на 2025–2028 годы. Она соответствует Дорожной карте по верховенству права, которую ранее утвердило правительство.

Среди прочего, в ней говорится об изменениях в законодательство для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

Также документом предусмотрены:

  • разработка и внедрение системы случайного распределения дел между прокурорами на основе четких и объективных критериев (включая критерий специализации)
  • обеспечение прозрачной процедуры назначения на должность, развития карьеры и увольнения прокурора с должности на основе объективных критериев
  • обеспечение завершения аттестации прокуроров всех уровней, которые не принимали в ней участие или восстановлены в должностях по судебным решениям
  • усовершенствование законодательной и институциональной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры
  • обеспечение гарантий независимости Генерального прокурора путем проведения комплексного пересмотра процедуры его назначения на должность и увольнения в соответствии с лучшими европейскими практиками
  • расширение компетенции и полномочий Генеральной инспекции и подразделения внутреннего контроля Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с гарантированием их независимости и подотчетности, соблюдением принципов верховенства права и прозрачности деятельности в соответствии с евроинтеграционными обязательствами Украины.
  • внедрение комплексной системы оценки профессиональных, психологических и морально-деловых качеств работников, включающей психологическое изучение и полиграфологическое исследование
  • внедрение с использованием цифровых инструментов системы оценки качества работы прокуроров согласно рекомендациям GRECO с привлечением органов прокурорского самоуправления.

Речь также идет о содействии формированию уголовной политики, согласно которой у прокурора есть, среди прочего, дискреционные полномочия относительно приоритизации при организации и процессуальном руководстве досудебным расследованием, решении в соответствии с законом других вопросов в уголовном производстве.

Документ предусматривает и разработку и принятие с учетом приоритетов уголовной политики ключевых показателей эффективности (KPI) для органов прокуратуры.

Кроме того, в Стратегии предусматривается:

  • Организация сбора, систематизации и анализа полных достоверных данных о потерпевших от уголовных правонарушений в соответствии со стандартами Совета Европы и ЕС.
  • Улучшение качества полученных от участников уголовного производства показаний, внедрение системы их оценки.
  • Обеспечение проведения периодических опросов населения (Victimology Survey, Crime Survey, Self-Report Survey, другие).
  • Внедрение методологий применения риск-ориентированных подходов, информационно-аналитической деятельности, стратегического менеджмента и прогнозирования как части политики принятия решений в органах прокуратуры.
  • Развитие способности и расширение функций аналитических подразделений органов прокуратуры.
  • Развитие специализаций в органах прокуратуры, разработка и внедрение стандартов деятельности прокуроров по различным направлениям, в частности, относительно преследования за военные и другие международные преступления.
  • Разработка и внедрение системы измерения и регулирования нагрузки на прокуроров.
  • Обеспечение лидирующей роли прокуратуры в процессе имплементации комплексной цифровой трансформации, определенной Комплексным стратегическим планом реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023–2027 годы.
  • Координирование определения единых требований к разработке и внедрению ІТ-систем для органов прокуратуры и органов правопорядка, которые будут обеспечивать совместимость (интероперабельность).
  • Обеспечение разработки и внедрения в работу прокуратуры и органов досудебного расследования единой информационно-коммуникационной системы досудебного расследования (системы менеджмента электронного уголовного производства).
  • Разработка и обеспечение функционирования электронной системы управления персоналом органов прокуратуры (e-HR).
  • Создание единого реестра потерпевших от уголовных правонарушений (с пилотированием на категории потерпевших от военных и других международных преступлений), в частности путем инициирования соответствующих изменений в законодательство.
  • Разработка и внедрение комплексной, многоуровневой и эффективной системы управления человеческим капиталом (HRM).
  • Укрепление институциональной способности и эффективности Совета прокуроров Украины как инструмента защиты независимости прокуроров и органов прокуратуры.
  • Усовершенствование правовой и институциональной способности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, ее состава, процедур карьерного продвижения прокуроров и применения дисциплинарных взысканий.
  • Поддержание устойчивой коммуникации с неправительственными, научными и международными организациями и экспертами, а также международными партнерами и профессиональной средой по актуальным проблемам соблюдения прав человека и путям их решения. Развитие эффективного партнерства с гражданским обществом, внедрение совместных проектов.
  • Повышение уровня прозрачности деятельности прокуратуры путем обеспечения доступа к информации, распорядителем которой является прокуратура.
  • Популяризация профессии прокурора.

Ниже приводим сам документ.

Автор: Наталя Мамченко

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

