Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

12:21, 14 октября 2025
В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко своим приказом от 8 октября 2025 года №322 утвердил Стратегию развития прокуратуры на 2025–2028 годы. Она соответствует Дорожной карте по верховенству права, которую ранее утвердило правительство.
Среди прочего, в ней говорится об изменениях в законодательство для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.
Также документом предусмотрены:
- разработка и внедрение системы случайного распределения дел между прокурорами на основе четких и объективных критериев (включая критерий специализации)
- обеспечение прозрачной процедуры назначения на должность, развития карьеры и увольнения прокурора с должности на основе объективных критериев
- обеспечение завершения аттестации прокуроров всех уровней, которые не принимали в ней участие или восстановлены в должностях по судебным решениям
- усовершенствование законодательной и институциональной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры
- обеспечение гарантий независимости Генерального прокурора путем проведения комплексного пересмотра процедуры его назначения на должность и увольнения в соответствии с лучшими европейскими практиками
- расширение компетенции и полномочий Генеральной инспекции и подразделения внутреннего контроля Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с гарантированием их независимости и подотчетности, соблюдением принципов верховенства права и прозрачности деятельности в соответствии с евроинтеграционными обязательствами Украины.
- внедрение комплексной системы оценки профессиональных, психологических и морально-деловых качеств работников, включающей психологическое изучение и полиграфологическое исследование
- внедрение с использованием цифровых инструментов системы оценки качества работы прокуроров согласно рекомендациям GRECO с привлечением органов прокурорского самоуправления.
Речь также идет о содействии формированию уголовной политики, согласно которой у прокурора есть, среди прочего, дискреционные полномочия относительно приоритизации при организации и процессуальном руководстве досудебным расследованием, решении в соответствии с законом других вопросов в уголовном производстве.
Документ предусматривает и разработку и принятие с учетом приоритетов уголовной политики ключевых показателей эффективности (KPI) для органов прокуратуры.
Кроме того, в Стратегии предусматривается:
- Организация сбора, систематизации и анализа полных достоверных данных о потерпевших от уголовных правонарушений в соответствии со стандартами Совета Европы и ЕС.
- Улучшение качества полученных от участников уголовного производства показаний, внедрение системы их оценки.
- Обеспечение проведения периодических опросов населения (Victimology Survey, Crime Survey, Self-Report Survey, другие).
- Внедрение методологий применения риск-ориентированных подходов, информационно-аналитической деятельности, стратегического менеджмента и прогнозирования как части политики принятия решений в органах прокуратуры.
- Развитие способности и расширение функций аналитических подразделений органов прокуратуры.
- Развитие специализаций в органах прокуратуры, разработка и внедрение стандартов деятельности прокуроров по различным направлениям, в частности, относительно преследования за военные и другие международные преступления.
- Разработка и внедрение системы измерения и регулирования нагрузки на прокуроров.
- Обеспечение лидирующей роли прокуратуры в процессе имплементации комплексной цифровой трансформации, определенной Комплексным стратегическим планом реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023–2027 годы.
- Координирование определения единых требований к разработке и внедрению ІТ-систем для органов прокуратуры и органов правопорядка, которые будут обеспечивать совместимость (интероперабельность).
- Обеспечение разработки и внедрения в работу прокуратуры и органов досудебного расследования единой информационно-коммуникационной системы досудебного расследования (системы менеджмента электронного уголовного производства).
- Разработка и обеспечение функционирования электронной системы управления персоналом органов прокуратуры (e-HR).
- Создание единого реестра потерпевших от уголовных правонарушений (с пилотированием на категории потерпевших от военных и других международных преступлений), в частности путем инициирования соответствующих изменений в законодательство.
- Разработка и внедрение комплексной, многоуровневой и эффективной системы управления человеческим капиталом (HRM).
- Укрепление институциональной способности и эффективности Совета прокуроров Украины как инструмента защиты независимости прокуроров и органов прокуратуры.
- Усовершенствование правовой и институциональной способности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, ее состава, процедур карьерного продвижения прокуроров и применения дисциплинарных взысканий.
- Поддержание устойчивой коммуникации с неправительственными, научными и международными организациями и экспертами, а также международными партнерами и профессиональной средой по актуальным проблемам соблюдения прав человека и путям их решения. Развитие эффективного партнерства с гражданским обществом, внедрение совместных проектов.
- Повышение уровня прозрачности деятельности прокуратуры путем обеспечения доступа к информации, распорядителем которой является прокуратура.
- Популяризация профессии прокурора.
Ниже приводим сам документ.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.