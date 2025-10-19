У Дніпрі чоловік спровокував бійку з працівниками ТЦК і підбурив до конфлікту перехожих

У ТЦК заявили, що до конфлікту приєдналися перехожі, які намагалися звільнити правопорушника, напали на правоохоронців та військових, завдали кілька ударів військовослужбовцям, пошкодили службовий автомобіль.

У Дніпрі чоловік, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, спровокував бійку з представниками територіального центру комплектування і підбурив до конфлікту перехожих, які завдали ударів військовослужбовцям і пошкодили службовий автомобіль. Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК.

У центрі комплектування зазначили, що мережею поширюється відео щодо конфлікту між мешканцями міста Дніпро та військовослужбовцями ТЦК.

Там підкреслили, що працівники ТЦК отримали від поліції інформацію про те, що поблизу магазину на вулиці Новокримській перебуває громадянин, який знаходиться в розшуку за порушення правил військового обліку.

«Представники ТЦК та СП прибули на місце, де було виявлено порушника, та запропонували йому проїхати до ТЦК та СП для перевірки інформації.

Проте громадянин почав поводити себе агресивно, провокувати бійку з працівниками ТЦК та СП та представниками Нацполіції, підбурювати оточуючих до вчинення протиправних дій. До конфлікту приєдналися перехожі, які намагалися звільнити правопорушника, напали на правоохоронців та військових, завдали кілька ударів військовослужбовцям, пошкодили службовий автомобіль», - йдеться у заяві.

У ТЦК додали, що порушника військового обліку все ж було доставлено до територіального центру комплектування.

Обставини інциденту зараз вивчають, у тому числі правоохоронні органи, які будуть ухвалювати рішення щодо кваліфікації дій громадян.

