В Днепре мужчина спровоцировал драку с сотрудниками ТЦК и подстрекал прохожих к конфликту

В ТЦК заявили, что к конфликту присоединились прохожие, которые пытались освободить правонарушителя, напали на правоохранителей и военных, нанесли несколько ударов военнослужащим и повредили служебный автомобиль.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре мужчина, находившийся в розыске за нарушение правил воинского учета, спровоцировал драку с представителями территориального центра комплектования и подстрекал прохожих к конфликту, в результате чего военным были нанесены удары, а служебный автомобиль поврежден. Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК.

В центре комплектования отметили, что в сети распространяется видео конфликта между жителями города Днепр и военнослужащими ТЦК.

Там подчеркнули, что сотрудники ТЦК получили от полиции информацию о том, что возле магазина на улице Новокрымской находится гражданин, который разыскивается за нарушение правил воинского учета.

«Представители ТЦК и СП прибыли на место, где был обнаружен нарушитель, и предложили ему проехать в ТЦК и СП для проверки информации.

Однако гражданин начал вести себя агрессивно, провоцировать драку с сотрудниками ТЦК, СП и представителями Нацполиции, подстрекать окружающих к противоправным действиям.

К конфликту присоединились прохожие, которые пытались освободить правонарушителя, напали на правоохранителей и военных, нанесли несколько ударов военнослужащим и повредили служебный автомобиль», — говорится в заявлении.

В ТЦК добавили, что нарушителя правил воинского учета все же доставили в территориальный центр комплектования.

Обстоятельства инцидента сейчас изучаются, в том числе правоохранительными органами, которые будут принимать решение относительно квалификации действий участников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.