Практика судов
  1. В Украине

В Днепре мужчина спровоцировал драку с сотрудниками ТЦК и подстрекал прохожих к конфликту

11:49, 19 октября 2025
В ТЦК заявили, что к конфликту присоединились прохожие, которые пытались освободить правонарушителя, напали на правоохранителей и военных, нанесли несколько ударов военнослужащим и повредили служебный автомобиль.
В Днепре мужчина спровоцировал драку с сотрудниками ТЦК и подстрекал прохожих к конфликту
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре мужчина, находившийся в розыске за нарушение правил воинского учета, спровоцировал драку с представителями территориального центра комплектования и подстрекал прохожих к конфликту, в результате чего военным были нанесены удары, а служебный автомобиль поврежден. Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК.

В центре комплектования отметили, что в сети распространяется видео конфликта между жителями города Днепр и военнослужащими ТЦК.

Там подчеркнули, что сотрудники ТЦК получили от полиции информацию о том, что возле магазина на улице Новокрымской находится гражданин, который разыскивается за нарушение правил воинского учета.

«Представители ТЦК и СП прибыли на место, где был обнаружен нарушитель, и предложили ему проехать в ТЦК и СП для проверки информации.

Однако гражданин начал вести себя агрессивно, провоцировать драку с сотрудниками ТЦК, СП и представителями Нацполиции, подстрекать окружающих к противоправным действиям.

К конфликту присоединились прохожие, которые пытались освободить правонарушителя, напали на правоохранителей и военных, нанесли несколько ударов военнослужащим и повредили служебный автомобиль», — говорится в заявлении.

В ТЦК добавили, что нарушителя правил воинского учета все же доставили в территориальный центр комплектования.

Обстоятельства инцидента сейчас изучаются, в том числе правоохранительными органами, которые будут принимать решение относительно квалификации действий участников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

розыск нападение Днепр ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

Венецианская комиссия предоставила законодателям рекомендации по изменениям в дисциплинарной ответственности судей и проверке деклараций добропорядочности – перевод заключения

Венецианская комиссия предоставила народным депутатам конкретные советы, проанализировав три законопроекта, предусматривающие изменения в процедуры Высшего совета правосудия, ВККС относительно привлечения судей к дисциплинарной ответственности и проверки деклараций добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді