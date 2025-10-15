«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом. На это указал Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в постановлении от 17 сентября 2025 года по делу №161/1961/24 (судья-докладчик Василий Бородий).

Обстоятельства дела

Приговором Рожищенского райсуда Волынской области от 24 декабря 2024 года мужчина признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 125 УК (избил несовершеннолетнего, выбил ему зубы) к наказанию в виде общественных работ на срок 30 часов. Взыскано с законного представителя обвиняемого в пользу матери, действующей в интересах несовершеннолетнего потерпевшего, 57 тысяч грн в счет материального ущерба и 25 тысяч грн морального вреда.

Волынский апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений.

В кассационной жалобе адвокат указал, в частности, на то, что председательствующий в суде первой инстанции во время последнего слова обвиняемого проявил предвзятость и заранее высказал свое решение о виновности, в том числе произнеся: «А за что оправдательный, за то, что зубы выбил?»

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу адвоката, приговор и определение апелляционного суда отменил и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Так, ВС указал на то, что доводы стороны защиты о комментариях председательствующего в суде первой инстанции во время последнего слова обвиняемого, которыми он заранее высказал свое решение о виновности последнего, заслуживают внимания.

Статьей 7 УПК определено, что содержание и форма уголовного производства должны соответствовать общим принципам уголовного производства, к которым, в частности, относится диспозитивность.

В результате прослушивания записи хода судебного заседания, в котором обвиняемый произносил последнее слово, установлено, что, действительно, председательствующий по делу допустил, в частности, высказывание: «А за что оправдательный, за то, что зубы выбил?».

Указанные действия судьи свидетельствуют о нарушении принципа диспозитивности уголовного процесса.

Проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Наряду с этим, по мнению коллегии судей ВС, указанным высказыванием председательствующий фактически огласил свою позицию относительно виновности до выхода в совещательную комнату, что также является нарушением тайны совещательной комнаты, которая является гарантией непредвзятости и объективности судебного решения, ведь только в совещательной комнате решаются вопросы, предусмотренные ст. 368 УПК, оцениваются и сопоставляются доказательства. То есть суд решает комплекс обстоятельств, которые в том числе влияют на доказанность или недоказанность виновности лица.

В решении объединенной палаты Кассационного уголовного суда от 24 февраля 2020 года по делу № 128/2455/15-к раскрыто понятие «тайны совещательной комнаты».

Учитывая изложенное, коллегия судей кассационного суда считает, что указанные действия председательствующего судьи местного суда свидетельствуют о несоблюдении принципа диспозитивности, нарушают тайну совещательной комнаты, что является существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона, в связи с чем приговор и определение в уголовном производстве в отношении обвиняемого подлежат отмене с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции.

Поскольку Верховный Суд установил существенные нарушения уголовного процессуального закона, которые могли повлиять на законность принятого местным судом решения, в ходе нового рассмотрения дела необходимо проверить другие доводы кассационной жалобы в пределах компетенции, ведь специфика кассационного производства не предусматривает рассмотрение уголовного производства по существу, что включает в себя исследование доказательств.

Суду первой инстанции необходимо принять во внимание изложенное, провести новое рассмотрение уголовного производства в соответствии с требованиями процессуального закона, надлежащим образом проверить доводы стороны защиты, в том числе те, на которые сделана ссылка в кассационной жалобе, и, в зависимости от установленного, принять законное, обоснованное и мотивированное решение с соблюдением прав участников судебного процесса.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.