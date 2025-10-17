Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает презумпцию авторства – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность опровержения презумпции авторства возлагается на ответчика.

В делах о защите авторских прав действует презумпция авторства, согласно которой авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность ее опровержения возлагается на ответчика. Если истец заявляет о своем авторстве на аудиовизуальное произведение и предоставляет доказательства его создания, а ответчик оспаривает авторство истца без предоставления доказательств принадлежности авторских прав другому лицу, презумпция авторства остается неопровержимой. Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает эту презумпцию. На это указал Верховный Суд в постановлении от 20 августа 2025 года по делу №758/3205/21.

Обстоятельства дела

КГС ВС рассматривал кассационную жалобу ряда лиц по делу по их иску к ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», ООО «1+1 Интернет», ООО «Издательство «ЧАС» о защите нарушенных авторских прав и выплате компенсации.

В обоснование заявленных требований истцы указывали, что в 2015 году их совместным творческим трудом создан тизер – рекламный ролик документального фильма, размещенный в сети «YouTube», который является самостоятельным объектом авторского права.

Ответчики без их согласия использовали кадры из этого тизера в анонсе и в фильме, осуществили их публичное сообщение в эфире телеканала «1+1» и обнародование в сети «Интернет». Факт использования подтверждается отчетом о фиксации веб-страниц.

Истцы считали эти действия неправомерными и нарушающими их авторские права, поскольку они разрешения не давали и как авторы указаны не были.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение недоказанностью заявленных требований.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, постановление отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указывая на преждевременность выводов апелляционного суда о наличии оснований для оставления решения суда первой инстанции без изменений.

Первичным субъектом, которому принадлежит авторское право, является автор произведения. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное как автор на оригинале или экземпляре произведения (презумпция авторства).

Соавторами являются лица, общим творческим трудом которых создано произведение (статьи 11, 13 Закона «Об авторском праве и смежных правах» №3792-XII).

Тизер является самостоятельным объектом авторского права, охраняемым ст. 9 и ст. 17 Закона №3792-XII.

Факт использования кадров из тизера ответчики признали. Однако оспаривали соавторство истцов на тизер, но никаких доказательств в подтверждение того, что автором тизера является ООО «Издательство «Час» или любое другое лицо, предоставившее обществу право на использование кадров из тизера в своем фильме, ответчики не предоставили и на такие обстоятельства не ссылались. То есть факт соавторства истцов на тизер не опровергли.

Соглашаясь с выводом суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции не учел действие презумпции авторства в авторском праве, предоставленные истцами доказательства в их совокупности, с учетом установленного факта создания ими фильма, к которому создан тизер, а также отсутствие в материалах дела каких-либо доказательств, которые бы указывали на то, что авторами тизера являются другие лица, не исследовал.

Автор: Наталя Мамченко

