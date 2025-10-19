Практика судов
Зеленский о дальнобойных санкциях Украины против РФ: Каждые день-два есть поражения российской нефтепереработки

14:55, 19 октября 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что поражения российской нефтепереработки «работают на возвращение России к реальности».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 октября состоялись доклады военных и Службы безопасности относительно ситуации на фронте и ответов россиянам на их удары.

«Ситуация на фронте, в частности Покровское направление, соседние районы, а также Купянск, приграничные территории Харьковщины и Сумщины, Запорожская область. Мы удерживаем ситуацию, я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость. Готовим определенные наши шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар», — сказал Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что обсуждал с Главнокомандующим Александром Сирским, в том числе, вопрос украинской дальнобойности.

«Есть увеличение и по дальности, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два происходит поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности», — заявил Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил результаты последних недель бойцов из 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии и 92-й отдельной штурмовой бригады — обе бригады уничтожают оккупантов на Купянском направлении.

Он также добавил, что именно там есть результаты у 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка.

