Зеленський про далекобійні санкцій України проти РФ: Кожні день-два є ураження російської нафтопереробки

14:55, 19 жовтня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що ураження російської нафтопереробки «працює на повернення Росії до реальності».
Зеленський про далекобійні санкцій України проти РФ: Кожні день-два є ураження російської нафтопереробки
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 жовтня були доповіді військових, доповіді Служби безпеки щодо ситуації на фронті на відповіді росіянам на їх удари.

«Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар», - сказав Глава держави.

Зеленський підкреслив, що говорили з Головкомом Олександром Сирським, у тому числі щодо української далекобійності.

«Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності», - заявив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив за результати цими тижнями воїнів із 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, 92-ї окремої штурмової бригади – обидві бригади знищують окупанта на Купʼянському напрямку.

Ще він додав, що також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку.

росія війна Володимир Зеленський

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

Кабмін вніс зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд дозволив органам влади внести свої нормативно-правові акти до Реєстру «заднім числом».

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

Прийняття закону про податки з громадян за продаж речей і надання майна в оренду через онлайн-платформи потрібне для виконання вимог МВФ та ЕС – Гетманцев

Верховна Рада повинна буде прийняти закон про введення податків для громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, бо це вимоги для вступу до ЄС, а також для продовження співпраці з МВФ.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

