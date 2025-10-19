Зеленський про далекобійні санкцій України проти РФ: Кожні день-два є ураження російської нафтопереробки

Володимир Зеленський підкреслив, що ураження російської нафтопереробки «працює на повернення Росії до реальності».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 жовтня були доповіді військових, доповіді Служби безпеки щодо ситуації на фронті на відповіді росіянам на їх удари.

«Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар», - сказав Глава держави.

Зеленський підкреслив, що говорили з Головкомом Олександром Сирським, у тому числі щодо української далекобійності.

«Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності», - заявив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив за результати цими тижнями воїнів із 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, 92-ї окремої штурмової бригади – обидві бригади знищують окупанта на Купʼянському напрямку.

Ще він додав, що також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку.

