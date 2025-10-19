Трамп назвал президента Колумбии Петро «наркобароном» и прекратил помощь США

Густаво Петро сравнил кокаин с виски.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление президента Колумбии Густаво Петро в феврале, где тот приравнял кокаин к виски, назвав его «наркобароном» и объявив о прекращении всех выплат и субсидий Колумбии.

«Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного наркобизнеса, который активно поощряет массовое производство наркотиков на больших и малых полях по всей Колумбии. Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные выплаты и субсидии от США, которые являются ничем иным, как долгосрочным обворовыванием Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты, или любые другие формы выплат, или субсидии, больше не будут осуществляться Колумбии», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что целью производства наркотиков является продажа огромных объемов в США, что приводит к смерти, разрушению и хаосу. Трамп назвал Петро лидером с низким рейтингом и очень непопулярным, который открыто высказывается против Америки.

Трамп требует от Петро немедленно закрыть «поля смерти», иначе Соединенные Штаты сделают это за него, и это будет не мягко. «Петр, лидер с низким рейтингом и очень непопулярный, который открыто высказывается о Америке, лучше немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано не очень вежливо. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — подытожил Трамп.

