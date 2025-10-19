Практика судів
  1. У світі

Трамп назвав президента Колумбії Петро «наркобароном» і припинив допомогу США

17:05, 19 жовтня 2025
Густаво Петро порівняв кокаїн із віскі.
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву президента Колумбії Густаво Петро в лютому, де той прирівняв кокаїн до віскі, назвавши його «наркобароном» і оголосивши про припинення всіх виплат та субсидій Колумбії.

«Президент Колумбії Густаво Петро є лідером незаконного наркобізнесу, який активно заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих полях по всій Колумбії. Це стало найбільшим бізнесом в Колумбії, і Петро нічого не робить, щоб це зупинити, незважаючи на великі виплати і субсидії від США, які є нічим іншим, як довгостроковим обкраданням Америки. З сьогодні, ці виплати, або будь-які інші форми виплат, або субсидії, більше не будуть здійснюватися Колумбії», — заявив Трамп.

Він наголосив, що метою виробництва наркотиків є продаж величезних обсягів до США, що спричиняє смерть, руйнування та хаос. Трамп назвав Петро лідером з низьким рейтингом і дуже непопулярним, який відкрито висловлюється проти Америки.

Трамп вимагає від Петро негайно закрити «поля смерті», інакше Сполучені Штати зроблять це за нього, і це буде не м'яко. «Петро, лідер з низьким рейтингом і дуже непопулярний, який відкрито висловлюється про Америку, краще негайно закрити ці поля смерті, інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це буде зроблено не дуже ввічливо. Дякую за увагу до цього питання!», — підсумував Трамп.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Існує загроза блокування рахунків КСУ – у Конституційному Суді попередили, що проект бюджету-2026 не покриває видатки на виконання рішень судів

У проекті бюджету на 2026 рік не передбачено 7,3 млн грн на виконання рішень судів у справі екс-судді КСУ Олександра Касмініна, якого свого часу звільнив своїм указом Президент Володимир Зеленський.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

Кабмін вніс зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд дозволив органам влади внести свої нормативно-правові акти до Реєстру «заднім числом».

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
