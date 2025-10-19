Трамп назвав президента Колумбії Петро «наркобароном» і припинив допомогу США

Густаво Петро порівняв кокаїн із віскі.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву президента Колумбії Густаво Петро в лютому, де той прирівняв кокаїн до віскі, назвавши його «наркобароном» і оголосивши про припинення всіх виплат та субсидій Колумбії.

«Президент Колумбії Густаво Петро є лідером незаконного наркобізнесу, який активно заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих полях по всій Колумбії. Це стало найбільшим бізнесом в Колумбії, і Петро нічого не робить, щоб це зупинити, незважаючи на великі виплати і субсидії від США, які є нічим іншим, як довгостроковим обкраданням Америки. З сьогодні, ці виплати, або будь-які інші форми виплат, або субсидії, більше не будуть здійснюватися Колумбії», — заявив Трамп.

Він наголосив, що метою виробництва наркотиків є продаж величезних обсягів до США, що спричиняє смерть, руйнування та хаос. Трамп назвав Петро лідером з низьким рейтингом і дуже непопулярним, який відкрито висловлюється проти Америки.

Трамп вимагає від Петро негайно закрити «поля смерті», інакше Сполучені Штати зроблять це за нього, і це буде не м'яко. «Петро, лідер з низьким рейтингом і дуже непопулярний, який відкрито висловлюється про Америку, краще негайно закрити ці поля смерті, інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це буде зроблено не дуже ввічливо. Дякую за увагу до цього питання!», — підсумував Трамп.

