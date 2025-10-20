На военной базе США осколки снаряда попали в кортеж вице-президента Вэнса

Во время демонстрационных стрельб в Калифорнии снаряд преждевременно взорвался над трассой, задев транспорт охраны вице-президента США.

Во время торжеств на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии произошёл инцидент — осколки артиллерийского снаряда упали на кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса. Событие произошло во время демонстрационных стрельб по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщает The New York Times.

По предварительным данным, 155-миллиметровый снаряд, выпущенный из гаубицы M777, преждевременно сдетонировал в воздухе над автомагистралью Interstate 5.

Металлические фрагменты попали в мотоцикл из кортежа вице-президента и автомобиль дорожной патрульной службы Калифорнии. Пострадавших нет.

Перед началом учений власти штата на несколько часов перекрыли участок Interstate 5, который является одной из самых загруженных трасс между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Это вызвало значительные пробки и недовольство среди водителей.

Во время события вице-президент Вэнс наблюдал за демонстрацией, включавшей артиллерийские стрельбы, высадку парашютистов, пролёт истребителей F-35 и операцию морских котиков.

После инцидента Корпус морской пехоты приостановил стрельбы и объявил официальное расследование.

В заявлении Первой экспедиционной группы морской пехоты отмечается, что учения «прошли строгую оценку безопасности», а военные «стремятся определить первопричину взрыва».

В то же время представители корпуса не смогли уточнить, проводились ли ранее стрельбы боевыми снарядами над трассой такого масштаба.

