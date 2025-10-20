На військовій базі США уламки снаряда влучили у кортеж віцепрезидента Венса

Під час демонстраційних стрільб у Каліфорнії снаряд передчасно вибухнув над трасою, зачепивши транспорт охорони віцепрезидента США.

Під час урочистостей на базі морської піхоти Кемп-Пендлтон у Каліфорнії стався інцидент — осколки артилерійського снаряда впали на кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса. Подія трапилась під час демонстраційних стрільб із нагоди 250-річчя Корпусу морської піхоти США. Про це повідомляє The New York Times.

За попередніми даними, 155-міліметровий снаряд, випущений із гаубиці M777, передчасно здетонував у повітрі над автомагістраллю Interstate 5.

Металеві уламки влучили в мотоцикл із кортежу віцепрезидента та автомобіль дорожньої патрульної служби Каліфорнії. Постраждалих немає.

Перед початком навчань влада штату на кілька годин перекрила ділянку Interstate 5, що є одним із найзавантаженіших шляхів між Лос-Анджелесом і Сан-Дієго. Це спричинило значні затори та невдоволення серед водіїв.

Під час події віцепрезидент Венс спостерігав за демонстрацією, яка включала артилерійські стрільби, висадку парашутистів, проліт винищувачів F-35 та операцію морських котиків.

Після інциденту Корпус морської піхоти призупинив стрільби та оголосив офіційне розслідування.

У заяві Першої експедиційної групи морської піхоти зазначено, що навчання «пройшли сувору оцінку безпеки», а військові «прагнуть визначити першопричину вибуху».

Водночас представники корпусу не змогли уточнити, чи проводилися раніше стрільби бойовими снарядами над трасою такого масштабу.

