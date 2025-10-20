Сбой в Amazon вызвал проблемы в банках и госсайтах Великобритании

Проблемы коснулись Barclays, Lloyds, Bank of Scotland и сайта налоговой службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пользователи ряда веб-ресурсов сообщили о проблемах в работе из-за сбоя в сервисах Amazon, в частности Amazon Web Services. Об этом сообщает BBC.

Кроме того, проблемы возникли в работе программ банков Barclays, Lloyds и Bank of Scotland, а веб-сайт налоговой службы Великобритании выдавал сообщение об ошибке.

В компании Amazon заявили, что их инженеры «немедленно приступили к работе и активно занимаются как устранением проблемы, так и полным пониманием ее первопричины».

Amazon Web Services, подразделение облачных вычислений Amazon, является основой инфраструктуры миллионов веб-сайтов и платформ крупных компаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.