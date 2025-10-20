Збій в Amazon спричинив проблеми у банках і держсайтах Британії

Проблеми торкнулися Barclays, Lloyds, Bank of Scotland і сайту податкової служби.

Користувачі низки вебресурсів повідомили про проблеми в роботі через збій у сервісах Amazon, зокрема Amazon Web Services. Про це повідомляє BBC.

Окрім цього, проблеми виникли в роботі програм банків Barclays, Lloyds і Bank of Scotland, а вебсайт податкової служби Великої Британії видавав повідомлення про помилку.

У компанії Amazon заявили, що їхні інженери «негайно залучилися та активно працюють як над усуненням проблеми, так і над повним розумінням її першопричини».

Amazon Web Services, підрозділ хмарних обчислень Amazon, є основою інфраструктури мільйонів вебсайтів і платформ великих компаній.

