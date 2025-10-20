Практика судов
Испания снова призывает ЕС отменить переход на летнее и зимнее время

15:07, 20 октября 2025
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что перевод часов утратил смысл и вредит здоровью людей.
Испания снова призывает ЕС отменить переход на летнее и зимнее время
Испания вновь подняла вопрос об отмене сезонного перевода часов в Европейском Союзе. Несмотря на то, что Еврокомиссия предложила прекратить эту практику еще в 2018 году, страны до сих пор дважды в год переводят стрелки. Об этом сообщает Politico.

Добавим, что украинцы переведут стрелки часов на зимнее время в ночь на 26 октября.

Санчес: «Я больше не вижу в этом смысла»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что пришло время выполнить обещание Брюсселя.

«Как вы знаете, на этой неделе мы снова переводим часы, и, откровенно говоря, я больше не вижу в этом никакого смысла», — сказал Санчес.

Он подчеркнул, что большинство испанцев и европейцев выступают против перевода часов, а научные исследования показывают: экономия энергии от этого минимальна, зато негативное влияние на здоровье и благополучие людей — значительное.

Испания требует вернуть тему в повестку дня

Хотя вопрос изменения времени не был запланирован для обсуждения на встрече министров энергетики, транспорта и связи ЕС в Люксембурге, госсекретарь по энергетике Испании Хоан Груисард сообщил, что официально попросил включить его в повестку дня.

«Энергосистема сегодня сильно меняется, поэтому важно вновь открыть дискуссию и найти наилучшее решение», — заявил он.

Европейцы против перевода часов

Еще в 2018 году Еврокомиссия провела масштабный опрос, в котором приняли участие более 6,4 миллиона европейцев — 84% из них поддержали отмену перевода часов.

Страны Северной Европы, в частности Финляндия и Польша, неоднократно поднимали эту тему, ссылаясь на исследования, показывающие, что переход на летнее и зимнее время негативно влияет примерно на 20% населения континента.

Почему ЕС до сих пор не принял решение

Предложение, которое в 2018 году представил тогдашний президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, предусматривало отмену перевода часов уже к октябрю 2019 года. Однако лидеры стран-членов ЕС раскритиковали идею, посчитав, что Комиссия не имеет мандата навязывать такие изменения, тем более в сжатые сроки.

Против выступили Португалия и Греция, аргументируя это выводами экспертов о возможных негативных последствиях для граждан. Из-за разногласий между странами инициатива фактически «застряла» в Совете ЕС, несмотря на поддержку Европарламента.

Испания попробует снова

Чтобы инициатива получила одобрение Совета ЕС, Испании необходимо заручиться поддержкой 15 из 27 стран или государств, представляющих как минимум 65% населения Союза. При этом не более четырех стран могут выступить категорически против.

Исторический контекст

Сезонный перевод часов в Европе ввели еще во время Первой мировой войны, чтобы сэкономить уголь. Позже его возобновляли во время Второй мировой и в 1970-х годах — из-за мирового энергетического кризиса.

В 1980 году Европейские сообщества приняли первую директиву, унифицировавшую даты перевода времени для всех стран.

С тех пор, согласно действующим правилам, государства ЕС переводят часы:

  • на один час вперед — в последнюю воскресенье марта;
  • на один час назад — в последнюю воскресенье октября.

