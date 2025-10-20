Іспанія знову закликає ЄС скасувати перехід на літній і зимовий час

Прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що переведення годинників втратило сенс і шкодить здоров’ю людей.

Іспанія знову підняла питання про скасування сезонного переведення годинників у Європейському Союзі. Попри те, що Єврокомісія запропонувала припинити цю практику ще у 2018 році, країни досі двічі на рік переводять стрілки. Про це повідомляє Politico.

Додамо, що українці переведуть стрілки годинника на зимовий час у ніч на 26 жовтня.

Санчес: «Я більше не бачу в цьому сенсу»

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що настав час виконати обіцянку Брюсселя.

«Як ви знаєте, цього тижня ми знову переводимо годинники, і, відверто кажучи, я більше не бачу в цьому жодного сенсу», — сказав Санчес.

Він наголосив, що більшість іспанців і європейців виступають проти переведення годинників, а наукові дослідження свідчать: енергозбереження від цього мінімальне, зате негативний вплив на здоров’я та добробут людей — суттєвий.

Іспанія вимагає повернути тему до порядку денного

Хоча питання зміни часу не було заплановане до обговорення на зустрічі міністрів енергетики, транспорту та зв’язку ЄС у Люксембурзі, держсекретар з енергетики Іспанії Хоан Груісард повідомив, що офіційно попросив внести його до порядку денного.

«Енергосистема сьогодні змінюється, тому важливо знову відкрити дискусію і знайти найкраще рішення», — заявив він.

Ще у 2018 році Єврокомісія провела масштабне опитування, в якому взяли участь понад 6,4 мільйона європейців — 84% із них підтримали скасування переведення годинників.

Країни Північної Європи, зокрема Фінляндія та Польща, неодноразово порушували тему, посилаючись на дослідження, які показують, що перехід на літній та зимовий час негативно впливає на 20% населення континенту.

Чому ЄС досі не ухвалив рішення

Пропозиція, яку у 2018 році представив тодішній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передбачала скасування переведення годинників уже до жовтня 2019 року. Однак лідери держав-членів ЄС розкритикували ідею, вважаючи, що Комісія не має мандату нав’язувати такі зміни, тим паче у стислі строки.

Проти виступили Португалія та Греція, аргументуючи це висновками експертів про можливі негативні наслідки для громадян. Через розбіжності між країнами ініціатива фактично «застрягла» в Раді ЄС, попри підтримку Європарламенту.

Іспанія спробує знову

Щоб ініціатива отримала схвалення Ради ЄС, Іспанії потрібно заручитися підтримкою 15 із 27 країн або держав, що представляють щонайменше 65% населення ЄС. При цьому не більше чотирьох країн можуть виступити категорично проти.

Історичний контекст

Сезонне переведення годинників у Європі запровадили ще під час Першої світової війни, щоб зекономити вугілля. Згодом його поновлювали під час Другої світової війни та в 1970-х — через світову енергетичну кризу.

У 1980 році Європейські Співтовариства ухвалили першу директиву, яка уніфікувала дати переведення часу для всіх країн.

Відтоді, згідно з чинними правилами, держави ЄС переводять годинники:

на годину вперед — в останню неділю березня;

на годину назад — в останню неділю жовтня.

