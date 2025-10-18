Практика судів
  1. Суспільство

Україна перейде на зимовий час у ніч на 26 жовтня

17:04, 18 жовтня 2025
Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в останню неділю жовтня.
Україна перейде на зимовий час у ніч на 26 жовтня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час — о 4-й годині ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Традиційно перехід на зимовий час в Україні відбувається в останню неділю жовтня. Такий вибір пояснюється тим, що вихідний день дозволяє людям легше адаптуватися до зміни розпорядку, коли ніч стає довшою, а світловий день коротшає. Подібна практика діє в більшості країн Європи.

Годинники переводять саме вночі з суботи на неділю, зазвичай о 4:00 ранку, коли активність населення мінімальна. Це дозволяє уникнути плутанини в розкладах транспорту, роботі установ і комп’ютерних систем, адже більшість людей у цей час сплять.

Нагадаємо, літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення

Урядова постанова передбачає утворення транзитних центрів і обов’язок місцевої влади залучати для евакуації населення транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності