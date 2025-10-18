Україна перейде на зимовий час у ніч на 26 жовтня

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в останню неділю жовтня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час — о 4-й годині ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Традиційно перехід на зимовий час в Україні відбувається в останню неділю жовтня. Такий вибір пояснюється тим, що вихідний день дозволяє людям легше адаптуватися до зміни розпорядку, коли ніч стає довшою, а світловий день коротшає. Подібна практика діє в більшості країн Європи.

Годинники переводять саме вночі з суботи на неділю, зазвичай о 4:00 ранку, коли активність населення мінімальна. Це дозволяє уникнути плутанини в розкладах транспорту, роботі установ і комп’ютерних систем, адже більшість людей у цей час сплять.

Нагадаємо, літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.