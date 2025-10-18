Практика судов
Украина перейдет на зимнее время в ночь на 26 октября

17:04, 18 октября 2025
Переход на зимнее время в Украине состоится в последнюю неделю октября.
Украина перейдет на зимнее время в ночь на 26 октября
В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время — в 4 часа утра стрелки часов переведут на один час назад. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.

Традиционно переход на зимнее время в Украине происходит в последнюю неделю октября. Такой выбор объясняется тем, что выходной день позволяет людям легче адаптироваться к изменению распорядка, когда ночь становится длиннее, а световой день короче. Подобная практика действует в большинстве стран Европы.

Часы переводят именно ночью с субботы на воскресенье, обычно в 4:00 утра, когда активность населения минимальна. Это позволяет избежать путаницы в расписаниях транспорта, работе учреждений и компьютерных систем, ведь большинство людей в это время спят.

Напомним, летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

