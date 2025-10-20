Фильм ужасов на уроке довел ученицу до нервного срыва: суд заставил школу заплатить

После просмотра хоррора девочка попала в больницу с психическим расстройством, а суд признал учебное заведение частично виновным в происшествии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в китайском городе Хэнчжоу обязал школу выплатить 9182 юаня (около 1300 долларов США) компенсации ученице, которая перенесла психическое расстройство после просмотра фильма ужасов в классе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как все произошло

Инцидент случился в октябре 2023 года. Во время одного из занятий, когда учитель находился в отпуске, ученики занимались самостоятельно. Кто-то предложил посмотреть фильм — и с согласия классного руководителя и всех учеников выбрали картину ужасов.

Название фильма в отчете не раскрывается.

Тем же вечером ученица, названная в судебных материалах Цзихань, начала вести себя странно во время разговора с матерью в онлайн-чате — путалась в словах, не могла выразить мысли, проявляла признаки расстройства сознания.

Родители срочно доставили девушку в больницу, где врачи поставили диагноз:

«острое и транзиторное психотическое расстройство» — состояние, которое может быть вызвано сильным психологическим стрессом.

Судебный иск и аргументы сторон

Родители Цзихань заявили, что психическая реакция была спровоцирована именно просмотром хоррора, а школа не обеспечила надлежащего надзора за учениками. Они подали иск и потребовали 30 000 юаней (около 4200 долларов) компенсации.

Суд установил, что девушка не имела никаких психических заболеваний в прошлом, а в семье также не было подобных случаев.

Представители школы, в свою очередь, утверждали, что приступ произошел из-за «особой чувствительности» ученицы и не связан напрямую с деятельностью школы. Они согласились взять лишь 10% ответственности, ссылаясь на то, что учебное заведение имеет системы психологической поддержки и страхования.

Школа сообщила, что заключила страховой договор, который покрывает более 5000 учеников, включая Цзихань, с лимитом до 500 000 юаней на одного человека.

Решение суда

Народный суд Хэнчжоу постановил, что школа несет 30% ответственности, поскольку просмотр фильма происходил с разрешения администрации, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны педагогов.

В то же время суд признал, что добровольное участие ученицы и ее индивидуальные особенности стали дополнительными факторами происшествия.

В итоге страховая компания школы должна выплатить 9182 юаня компенсации за материальный ущерб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.