Фільм жахів на уроці довів ученицю до нервового зриву: суд змусив школу заплатити

Після перегляду хорору дівчинка потрапила до лікарні з психічним розладом, а суд визнав навчальний заклад частково винним у події.

Суд у китайському місті Хенчжоу зобов’язав школу виплатити 9182 юані (приблизно 1300 доларів США) компенсації учениці, яка зазнала психічного розладу після перегляду фільму жахів у класі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як усе сталося

Інцидент трапився у жовтні 2023 року. Під час одного із занять, коли вчитель був у відпустці, учні мали самостійне навчання. Хтось із них запропонував подивитися фільм — і за згодою класного керівника та всіх учнів обрали стрічку жахів.

Назву фільму у звіті не розкривають.

Того ж вечора учениця, яку в судових матеріалах назвали Цзихань, почала поводитися дивно під час розмови з матір’ю в онлайн-чаті — плуталася у словах, не могла висловлювати думки, проявляла ознаки розладу свідомості.

Батьки терміново доправили дівчину до лікарні, де лікарі поставили діагноз:

«гострий і транзиторний психотичний розлад» — стан, який може бути викликаний сильним психологічним стресом.

Судовий позов і аргументи сторін

Батьки Цзихань заявили, що психічна реакція була спровокована саме переглядом хорору, а школа не забезпечила належного нагляду за учнями. Вони подали позов і вимагали 30 000 юанів (приблизно 4200 доларів) компенсації.

Суд встановив, що дівчина не мала жодних психічних розладів у минулому, а в родині також не було подібних випадків.

Представники школи, натомість, стверджували, що напад стався через «особливу чутливість» учениці й не пов’язаний безпосередньо з діяльністю школи. Вони погодилися взяти лише 10% відповідальності, посилаючись на те, що навчальний заклад має системи психологічної підтримки та страхування.

Школа повідомила, що уклала страховий договір, який покриває понад 5000 учнів, у тому числі Цзихань, із лімітом до 500 000 юанів на одну особу.

Рішення суду

Народний суд Хенчжоу ухвалив, що школа несе 30% відповідальності, оскільки перегляд фільму відбувався з дозволу адміністрації, що свідчить про недостатній контроль з боку педагогів.

Втім, суд також визнав, що добровільна участь учениці та її індивідуальні особливості стали додатковими чинниками події.

Зрештою страхова компанія школи має виплатити 9182 юані компенсації за матеріальні збитки.

