В Китае мужчина напал на жену с ножом, заподозрив ее в романе с мясником из-за скидки

Ревнивец получил более 10 лет тюрьмы после того, как напал на жену, решив, что скидка на мясо была признаком измены.

В Китае неожиданная скидка от продавца обернулась для пары с 30-летним браком настоящей трагедией. Об инциденте сообщает South China Morning Post.

Ревность из-за скидки

Инцидент произошел в марте в городе Сунъюань, на северо-востоке Китая.

Мужчина по фамилии Цзоу решил, что его жена Чжао состоит в романе с местным мясником — лишь потому, что тот сделал ей небольшую скидку.

Охваченный ревностью, Цзоу заранее спрятал нож с деревянной ручкой в тумбочке у кровати, а во время ссоры напал на жену, нанося многочисленные удары ножом в жилой комнате.

После нападения Чжао получила тяжелые внутренние ранения. Она призналась, что даже не помнит, сколько раз была ранена.

Жена простила нападавшего

Несмотря на серьезные травмы, женщина отказалась проходить официальное медицинское обследование и просила суд проявить снисхождение к мужу.

«Мы с Цзоу прожили вместе более 30 лет, никогда серьезно не ссорились. Он всегда приносит все деньги домой. У меня есть сын и внук, я не хочу дальше раздувать это дело», — объяснила Чжао.

Приговор суда

Народный суд района Нинцзян города Сунъюань признал действия Цзоу покушением на убийство.

Однако, учитывая признание обвиняемого и то, что инцидент произошел в рамках семейного конфликта, суд вынес смягченный приговор — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

