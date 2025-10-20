Практика судов
  1. В мире

В Китае мужчина напал на жену с ножом, заподозрив ее в романе с мясником из-за скидки

22:36, 20 октября 2025
Ревнивец получил более 10 лет тюрьмы после того, как напал на жену, решив, что скидка на мясо была признаком измены.
В Китае мужчина напал на жену с ножом, заподозрив ее в романе с мясником из-за скидки
Фото: scmp.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае неожиданная скидка от продавца обернулась для пары с 30-летним браком настоящей трагедией. Об инциденте сообщает South China Morning Post.

Ревность из-за скидки

Инцидент произошел в марте в городе Сунъюань, на северо-востоке Китая.

Мужчина по фамилии Цзоу решил, что его жена Чжао состоит в романе с местным мясником — лишь потому, что тот сделал ей небольшую скидку.

Охваченный ревностью, Цзоу заранее спрятал нож с деревянной ручкой в тумбочке у кровати, а во время ссоры напал на жену, нанося многочисленные удары ножом в жилой комнате.

После нападения Чжао получила тяжелые внутренние ранения. Она призналась, что даже не помнит, сколько раз была ранена.

Жена простила нападавшего

Несмотря на серьезные травмы, женщина отказалась проходить официальное медицинское обследование и просила суд проявить снисхождение к мужу.

«Мы с Цзоу прожили вместе более 30 лет, никогда серьезно не ссорились. Он всегда приносит все деньги домой. У меня есть сын и внук, я не хочу дальше раздувать это дело», — объяснила Чжао.

Приговор суда

Народный суд района Нинцзян города Сунъюань признал действия Цзоу покушением на убийство.

Однако, учитывая признание обвиняемого и то, что инцидент произошел в рамках семейного конфликта, суд вынес смягченный приговор — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд нападение Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты просят разрешить им задавать вопросы и получать ответы от должностных лиц на пленарном заседании — изменения в регламент

В Раду внесли законопроект, которым предлагается отдельно предусмотреть в регламенте право народных депутатов на пленарном заседании задавать вопросы любому приглашенному должностному или служебному лицу, кроме Президента, и получать на них ответы.

НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду