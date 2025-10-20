У Китаї чоловік напав на дружину з ножем, запідозривши її у романі із м'ясником через знижку

Ревнивець отримав понад 10 років в’язниці після того, як напав на дружину, вважаючи, що знижка на м’ясо була знаком зради.

У Китаї несподівана знижка від продавця перетворилася для пари з 30-річним шлюбним стажем на справжню трагедію. Про інцидент повідомляє South China Morning Post.

Ревнощі через знижку

Інцидент стався в березні у місті Сун’юань, на північному сході Китаю.

Чоловік на прізвище Цзоу вирішив, що його дружина Чжао має роман із місцевим м’ясником — лише тому, що той зробив їй невелику знижку.

Охоплений ревнощами, Цзоу заздалегідь сховав ніж із дерев’яною ручкою у тумбочці біля ліжка, а під час сварки напав на дружину, наносячи численні удари ножем у житловій кімнаті.

Після нападу Чжао отримала важкі внутрішні поранення. Вона зізналася, що навіть не пам’ятає, скільки разів її було поранено.

Дружина пробачила нападника

Попри серйозні травми, жінка відмовилася проходити офіційне медичне обстеження і просила суд проявити поблажливість до чоловіка.

«Ми з Цзоу прожили разом понад 30 років, ніколи серйозно не сварилися. Він завжди приносить усі гроші додому. У мене є син і онук, я не хочу далі роздмухувати цю справу», — пояснила Чжао.

Вирок суду

Народний суд району Нінцзян міста Сун’юань визнав дії Цзоу замахом на вбивство.

Втім, з огляду на зізнання обвинуваченого та те, що інцидент стався у межах сімейного конфлікту, суд виніс пом’якшений вирок — 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

