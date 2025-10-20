Канцлер Германии Мерц заявил, что немцы больше не чувствуют себя в безопасности из-за ситуации в Украине

Немцы боятся дальнейшей эскалации в Украине, заявил Мерц.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что немцы больше не чувствуют себя в безопасности из-за войны в Украине. По его словам, люди опасаются дальнейшей эскалации, цитирует Clash Report.

"Люди в Германии больше не чувствуют себя достаточно в безопасности. Они очень обеспокоены. Они боятся дальнейшей эскалации в Украине и гибридных атак против нашей страны. Количество и интенсивность так называемых гибридных атак заметно выросли в последние недели. Эти атаки включают кибератаки, целенаправленную пропаганду, дезинформацию, и, совсем недавно, дроны", - заявил Фридрих Мерц.

В ответ на эти угрозы, по словам Мерца, будет создано подразделение федеральной полиции по противодействию дронам и центр компетенции по противодействию дронам в Германии.

