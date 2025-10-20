Канцлер Німеччини Мерц заявив, що німці більше не відчувають себе у безпеці через ситуацію в Україні

Німці бояться подальшої ескалації в Україні, заявив Мерц.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німці більше не відчувають себе у безпеці через війну в Україні. За його словами, люди бояться подальшої ескалації, цитує Clash Report.

"Люди в Німеччині більше не почуваються достатньо в безпеці. Вони дуже стурбовані. Вони бояться подальшої ескалації в Україні та гібридних атак проти нашої країни. Кількість і інтенсивність так званих гібридних атак помітно зросли в останні тижні. Ці атаки включають кібератаки, цілеспрямовану пропаганду, дезінформацію, саботаж, шпигунство, атаки на критичну інфраструктуру і, зовсім нещодавно, дрони", - заявив Фрідріх Мерц.

У відповідь на ці загрози, за словами Мерца, буде створено підрозділ федеральної поліції з протидії дронам і центр компетенції з протидії дронам у Німеччині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.