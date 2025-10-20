X запускает продажу никнеймов – цены достигнут $1 млн

Социальная сеть X вводит маркетплейс для неактивных псевдонимов.

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, запускает уникальный маркетплейс, где пользователи смогут получать или покупать неактивные псевдонимы. Эта функция доступна для подписчиков X Premium Business Full Access, а вскоре станет доступной и для пользователей Premium+. Об этом сообщает The Verge.

Псевдонимы на маркетплейсе будут делиться на две категории. Первая категория будет включать бесплатные имена пользователей, которые обычно будут состоять из полных имен, многословных фраз или комбинаций букв и цифр.

Вторая категория будет охватывать редкие псевдонимы, которые будут платными. Стоимость таких имен может варьироваться от $2500 до сумм с семизначными цифрами, в зависимости от их уникальности и спроса.

Представители X рассчитывают, что маркетплейс побудит больше пользователей оформлять премиум-подписку. В случае снижения уровня подписки псевдоним вернется к предыдущему владельцу. При этом, если пользователь приобретет новый псевдоним, его оригинальное имя временно заморозят.

