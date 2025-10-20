Практика судов
  1. В мире

X запускает продажу никнеймов – цены достигнут $1 млн

21:45, 20 октября 2025
Социальная сеть X вводит маркетплейс для неактивных псевдонимов.
X запускает продажу никнеймов – цены достигнут $1 млн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, запускает уникальный маркетплейс, где пользователи смогут получать или покупать неактивные псевдонимы. Эта функция доступна для подписчиков X Premium Business Full Access, а вскоре станет доступной и для пользователей Premium+. Об этом сообщает The Verge.

Псевдонимы на маркетплейсе будут делиться на две категории. Первая категория будет включать бесплатные имена пользователей, которые обычно будут состоять из полных имен, многословных фраз или комбинаций букв и цифр.

Вторая категория будет охватывать редкие псевдонимы, которые будут платными. Стоимость таких имен может варьироваться от $2500 до сумм с семизначными цифрами, в зависимости от их уникальности и спроса.

Представители X рассчитывают, что маркетплейс побудит больше пользователей оформлять премиум-подписку. В случае снижения уровня подписки псевдоним вернется к предыдущему владельцу. При этом, если пользователь приобретет новый псевдоним, его оригинальное имя временно заморозят.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты просят разрешить им задавать вопросы и получать ответы от должностных лиц на пленарном заседании — изменения в регламент

В Раду внесли законопроект, которым предлагается отдельно предусмотреть в регламенте право народных депутатов на пленарном заседании задавать вопросы любому приглашенному должностному или служебному лицу, кроме Президента, и получать на них ответы.

НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України